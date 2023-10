Il rialzo continua dopo che il 6 ottobre, giorno di quadratura di prezzo e tempo, è stao toccato un minimo. Tutto come da percorso campione indicato: la prima settimana di ottobre poteva segnare un nuovo minimo e poi portare a una risalita. Uno sscenario diverso avrebbe potuto aprire le porte a un panico che non si vedeva da tempo. Le probabilità per quest’ultimo scenario, come sempre scritto sono molto basse, ma questo non significa che non si possa avverare. Una bassa probabilità non significa che un evento non possa accadere. Rally natalizio per i mercati alle porte? Pottebbe ma c’è bisogno ancora di due conferme: il setup che scadrà domani e poi la chiusura di questa settimana.

Ogni quanti giorni si verifica un ritracciamento

Il nostro studio delle serie storiche ci fa dire quanto segue:

i rmbalzi o il ritracciamento in trend primari contrari (in tendenza contraria non durano oltre i 2/3 giorni e raramente passano la settimana. Appunto è proprio la chiusura settimanale che va a decretare o meno se quel movimento sia un’inversione duratura o meno. Ecco perchè la nostra attenzione viene posta sulla seduta di venerdì.

A cosa ci riferiamo?

La chiusura del 13 ottobre dovrà essere superiore a:

Dax Future

15.608

Eurostoxx Future

4.231

Ftse Mib Future

28.400

S&P500

4.325.

Se si assisterà alla formazione di questo pattern, alle porte ci dovrebbe essere il rally natalzio. Ovvero un forte rialzo fino a dicembre che potrebbe far segnare nuovi massimi annuali. Questo sarebbe in linea con il nostro percorso campione indicato ad inizio anno.

Rally natalizio per i mercati alle porte? I livelli da monitorare

Giornata in rialzo ma leggiamo divergenze negative che potrebbero portare a un ritracciamento. Alle ore 16:59 della seduta di contrattazione del giorno 11 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.591

Eurostoxx Future

4.233

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.371,29.

Da ora a quello che accadrà a tutta la giornata di venerdì si potrebbero decidere le sorti dei mercati anche di medio lungo termine. Vedremo cosa accadrà.

