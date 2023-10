Gli investimenti immobiliari dei Beckham: quanto valgono le ville meravigliose di proprietà di David e Victoria

Affascinanti e influenti i Beckham tornano a far parlare di sé. Protagonisti della docu-serie Netflix in onda dal 4 ottobre, svelano segreti e dettagli della loro vita privata. David e Victoria però non sono solo protagonisti del gossip, ma veri imprenditori di successo che negli anni hanno accumulato un patrimonio considerato superiore a quello dei reali inglesi. Una voce importante è quella degli investimenti immobiliari. Ecco a quanto ammonta.

Quanto sono ricchi David e Victoria Beckham? Moltissimo, con un patrimonio stimato di 470 milioni di sterline, circa 550 milioni di euro. Non solo quelli guadagnati sul campo di calcio. Gran parte del patrimonio della coppia deriva dai diritti di immagine che David e Victoria hanno saputo sapientemente sfruttare nel corso degli anni. E dalle numerose attività imprenditoriali che hanno sostituito l’attività calcistica per lui e quella di popstar per lei. David Beckham è stato probabilmente il primo sportivo a creare la sua fortuna dopo aver concluso la carriera calcistica, sfruttando la sua immagine e la sua eleganza naturale.

Imprenditori di successo

Qualcuno dice che la sua fortuna non sarebbe stata tale senza Victoria. Insieme formano una delle coppie più iconiche di sempre. Si incontrarono per la prima volta a una partita di beneficienza nel 1997 per poi convolare a nozze nel castello di Luttrellstown. In tanti pensavano che non sarebbe durata, ma i Beckham hanno saputo superare i momenti difficili e salvare il matrimonio. Nel frattempo sono diventati favolosamente ricchi sfruttando la loro immagine e trasformandosi in imprenditori di successo. David è testimonial di diversi brand famosi che spaziano dall’abbigliamento alla telefonia ed è proprietario, tra l’altro, di una casa cinematografica, Studio 99. Victoria ha creato un proprio marchio di moda.

Gli investimenti immobiliari dei Beckham

Nel patrimonio dei Beckham gli investimenti immobiliari costituiscono un capitolo importante. Nel tempo hanno comprato diverse case sparse nel Mondo, alcune per abitarci, altre come fonti di investimento. Si tratta di dimore sontuose ed elegantissime costate diversi milioni di sterline. La coppia abita a Londra ad Holland Park, una delle zone più esclusive della capitale britannica, in un elegante palazzo vittoriano del valore di 31 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro. È una residenza faraonica dotata di palestra, salone di bellezza e sala massaggi.

I Beckham possiedono anche una casa nei Cotswolds, nella campagna inglese. Si tratta di un vecchio fienile ristrutturato e trasformato in una lussuosa villa per le vacanze con tanto di piscina e campo da tennis. È stata acquistata per 6,15 milioni di sterline, pari a circa 7 milioni di euro. A Miami inoltre la coppia ha acquistato un appartamento esclusivo nell’One Thousand Museum, l’iconico grattacielo progettato dall’archistar Zara Hadid che dispone di un eliporto sul tetto, di un centro benessere, piscina e altri servizi esclusivi riservati agli ospiti del complesso residenziale. Costo dell’immobile: 20 milioni di sterline. La coppia possiede anche un appartamento a Dubai nel prestigioso complesso residenziale Burj Khalifa. Complessivamente gli investimenti immobiliari dei Beckham hanno un valore di oltre 60 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro.

