Cosa mangiare per una colazione leggera? La torta in tazza è ottima anche per chi sta a dieta!

Per colazione è questa una delle ricette più originali, povera di grassi ma sfiziosa e morbida, perfetta sia per i più golosi che per chi vuole stare in forma, senza troppe rinunce.

Quando ci alziamo dal letto, reagiamo tutti in modo diverso. C’è chi per carburare ci mette più tempo, e ha bisogno di tempi lenti e rilassati per portare a termine tutte le attività mattutine.

Altri, invece, partono già dal mattino scattanti e vitali, pronti a vivere ogni giorno come se fosse il più bello della loro vita. Per mettere d’accordo tutti, e rispettare anche il nostro organismo, ecco la ricetta che fa per tutti.

Al posto dei classici biscotti confezionati o brioches, questa volta prepareremo con le nostre mani una colazione buonissima. In pochi minuti e con pochissimi ingredienti otterremo una sfiziosissima torta in tazza, adatta anche a chi è sempre attento alla linea.

Cosa mangiare per una colazione leggera? Questa ricetta della torta in tazza si prepara in 3 minuti ed è povera di grassi e zuccheri

Esistono tante ricette per preparare una colazione golosa e leggera, ma nessuna è paragonabile a questa buonissima torta in tazza.

Cuocerà in soli 3 minuti, non basta forse questo per convincerci a provarla? Useremo solo l’albume, un ingrediente a basso apporto calorico ed è una fonte di proteine. Insomma, è davvero perfetto per chi si allena in palestra, e non solo.

Scopriamo gli ingredienti di cui avremo bisogno per questa fantastica ricetta:

300 ml di albume;

150 g di farina d’avena (ma ognuno potrà usare la tipologia che preferirà);

(ma ognuno potrà usare la tipologia che preferirà); 15 g di cacao in polvere;

in polvere; 2 cucchiaio di bicarbonato ;

; qualche goccia di aroma alla vaniglia ;

; noci a pezzetti;

a pezzetti; marmellata o crema alla nocciola.

Questa ricetta è così facile da preparare che potremo eseguirla anche la mattina, quando siamo di corsa prima di andare al lavoro o a scuola.

In una ciotolina, dovremo versare l’albume, e poi mischiarlo con la farina setacciata e il cacao in polvere. Dovremo aggiungere anche qualche goccia di vaniglia, che servirà per dare quella nota profumata alla ricetta.

Mescoliamo bene il tutto, quindi versiamo nel nostro composto anche 2 cucchiai di bicarbonato. Il nostro piccolo dolcetto a basso contenuto di grassi è quasi pronto praticamente.

Non ci resta che prendere le nostre 2 tazze, e sporcarle con un po’ d’olio d’oliva all’interno. In questo modo, la tortina non si attaccherà alle pareti, e riusciremo a staccarla più facilmente.

Una cottura velocissima

A questo punto non ci resta che procedere con la cottura. Dopo aver unto le tazze, dovremo versare qui il composto preparato precedentemente. Infine vi sbricioleremo sulle estremità un po’ di granella di nocciole.

Poi inseriremo tutto nel microonde, e faremo cuocere tutto alla massima potenza per circa 3 minuti. Alla fine otterremo questi piccoli tortini morbidi, davvero molto sazianti, grazie a cui avremo tanta energia per tutta la mattina.

Come condire questa torta in tazza

Potremo condire questi dolci come preferiremo. C’è chi vi spalmerà della marmellata, come quella alla zucca o della crema alla nocciola, e chi preferirà gustarli a morsi. Ecco cosa mangiare per una colazione leggera e per sentirsi appagati senza dover rinunciare al piacere di un buon dolcetto.