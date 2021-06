La calura di questa stagione ha parecchi vantaggi: ci permette finalmente di andare al mare, di sbarazzarci delle giacchette e di indossare vestiti comodi e leggeri. Porta, però, altri problemi non indifferenti come, ad esempio, il sudore, i capi appiccicati alla pelle e anche i mezzi di locomozione bollenti. In particolare parliamo delle macchine che quando vengono parcheggiate sotto il sole raggiungono delle temperature altissime.

Per questo motivo oggi sveliamo un piccolo trucco per ovviare a questo fastidioso inconveniente. Ecco perché raffreddare subito una macchina lasciata al sole è facile se si segue questo metodo. Vediamo insieme in cosa consiste questo accorgimento e come metterlo in atto in maniera efficace.

Lo scenario tipo di una giornata estiva

Generalmente quando qualcuno si ritrova in questa situazione la prima cosa che fa è abbassare subito i finestrini in modo da far entrare dell’aria più fresca.

C’è anche chi, invece, attiva subito la macchina e imposta l’aria condizionata in modo da raffreddare il veicolo nel modo più veloce possibile. Entrambi questi metodi funzionano ma purtroppo non nell’immediato e ci lasciano a boccheggiare alla guida per almeno un’ulteriore decina di minuti.

Esiste per fortuna un escamotage molto semplice da seguire che ci ruberà molto meno tempo.

Raffreddare subito una macchina lasciata al sole è facile se si segue questo metodo

Una volta aperta la macchina basta semplicemente sedersi al proprio posto e attivare il motore inserendo la chiave nel quadro. A questo punto basta attivare la funzione dell’aria condizionata.

Mentre questa incomincia a fare il proprio lavoro, aprire solo una delle due portiere e cominciare a scuoterla delicatamente. Con questo movimento faremo sì che l’ambiente caldo che si è creato all’interno si disperda in maniera veloce venendo rimpiazzato invece dall’aria fresca generata dai bocchettoni.

Basteranno solo un paio di minuti per ottenere nuovamente un clima più confortevole.

