Molti durante l’estate amano delle preparazioni semplici e ipocaloriche. I più golosi, invece, spesso rimangono delusi e si privano di piatti deliziosi pur di riuscire a mantenere la linea.

Esistono, però, modi per conciliare il gusto con la leggerezza. Ecco subito un esempio: pochi ci crederanno, ma queste lasagne estive fresche e con poche calorie non contengono pasta. Vediamo di cosa si tratta e come preparare questo delizioso primo piatto vegetariano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Gli ingredienti per cinque persone:

a) quattro zucchine di dimensioni medio-grandi;

b) 150 grammi di yogurt greco;

c) sale, quanto basta;

d) parmigiano reggiano, quanto basta;

e) due uova;

f) 20 grammi di farina di riso;

g) 100 grammi di formaggio spalmabile light;

h) olio extravergine di oliva, quanto basta;

i) pepe nero, quanto basta;

l) menta, quanto basta (preferibilmente fresca).

Pochi ci crederanno ma queste lasagne estive fresche e con poche calorie non contengono pasta

Prendere le zucchine e lavarle bene sotto l’acqua corrente privandole delle loro parti di scarto. Adagiarle su un tagliere e con l’aiuto di un pelapatate ricavarci delle striscioline sottili. Una volta che sono tutte ridotte in questa forma prendere una ciotola e aggiungere sale, pepe e olio. Girare bene per far penetrare il condimento.

Lasciare per un attimo da parte e cominciare a preparare una specie di besciamella. Mettere lo yogurt in una ciotola e unirci le uova. Sbattere con una frusta e poi aggiungere il formaggio e la farina di riso. Se si desidera, aggiungere anche qualche fogliolina di menta.

Continuare a sbattere con la frusta fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Prendere una terrina da forno e stendere uno strato di questa crema e poi le zucchine. Continuare in questo modo fino a che non si è ottenuta l’altezza desiderata.

Cospargere la superficie di parmigiano reggiano. Mettere in forno a 180 gradi per 20 minuti e alzare la temperatura a 200 gradi gli per ultimi 5.

Approfondimento

L’incredibile metodo a cui nessuno ha mai pensato per dare nuova vita ai fogli di lasagna avanzati