Le piante sempreverdi sono così dette perché non lasciano cadere le foglie durante l’inverno.

Per questo motivo molti preferiscono abbellire i propri terrazzi e giardini con queste piante, perché sprigionano colore e vivacità tutto l’anno.

In questo articolo vedremo 5 piante sempreverdi che stanno spopolando per la loro fioritura abbondante e sgargiante.

Una giostra di colori

Anche detta la “petunia del deserto” la ruellia è una pianta sempreverde e rampicante dai fiori grandi e davvero decorativi. I colori spaziano dal bianco al rosa, dal violetto al blu.

Predilige luoghi soleggiati e sopporta bene il caldo anche per svariate ore al giorno, ma deve essere costantemente annaffiata. Per crescere rigogliosa ha bisogno di un terreno ricco di sostanze organiche e ben drenato, per evitare il marciume radicale.

Le codonanthe sono una specie di pianta sempreverde con fusti sottili e foglie tonde, un po’ carnose e con una leggera peluria. Sono molto decorative soprattutto se posizionati in cesti appesi. I fiori hanno una forma a trombetta allungata, in genere di colore bianco o crema. Non richiedono particolari cure e basta soltanto annaffiarle con regolarità, quando il terreno è asciutto.

La clivia è un’altra pianta sempreverde apprezzata per i suoi fiori arancioni che mettono subito allegria.

Essi nascono in primavera ed appassiscono quasi subito, per poi rifiorire continuamente.

È la pianta perfetta per l’estate dato che sopporta benissimo temperature elevate a patto che ci sia la giusta umidità. Quindi ha bisogno di un’annaffiatura abbondante e regolare dalla primavera all’autunno, senza però ristagni idrici.

Fra le 5 piante sempreverdi che stanno spopolando per la loro fioritura abbondante e sgargiante troviamo anche quelle arbustive

Il rododendro è un arbusto sempreverde molto apprezzato per la sua fioritura abbondante e dai mille colori. Può raggiungere i 4 metri di altezza e sta benissimo in ampi giardini dove può fungere da confine con i vicini. Il terreno ideale deve essere soffice, sempre abbastanza umido e non deve contenere troppe sostanze nutritive. Essendo sempreverde ha bisogno di regolari irrigazioni, soprattutto in periodi di siccità.

L’evonimo è una pianta sempreverde apprezzata soprattutto per il suo apparato fogliare e per questo utilizzata per realizzare siepi. I fiori sono piccoli, talvolta colorati di bianco o verde, e raccolti a grappolo.

Essendo una pianta rustica non ha bisogno di particolari cure. Ha bisogno sicuramente di molta luce anche se alcune specie tollerano anche l’ombra. Inoltre deve essere annaffiata con regolarità, soprattutto in estate in relazione alle temperature esterne.