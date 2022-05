Netflix ci sorprende tutti i giorni con nuovi film e serie TV di ogni genere, dall’azione all’amore, passando per le commedie divertenti.

Stavolta, il focus si sposta rispetto ai telefilm che abbiamo seguito attraverso la piattaforma streaming tra le più famose al Mondo. Una nuova serie tutta italiana ha fatto la sua apparizione proprio di recente e sembra già riscuotere un grandissimo successo.

Non più trame di fantascienza come Squid Game, che oltre ad aver appassionato il pubblico, ha anche ricevuto pesanti critiche a livello internazionale. Diversamente, la storia di questa nuova serie si concentra su una fase della vita tanto bella quanto problematica per tanti ragazzi, l’adolescenza.

Secondo gli esperti, l’adolescenza si divide in 3 periodi, che vanno dai 10 sino ai 18-20 anni, periodi considerati fondamentali per lo sviluppo della persona. La serie di nostro interesse è Di4ri e i suoi protagonisti sono studenti delle scuole medie, quindi tra gli 11 e i 13 anni.

Vediamo alcuni dettagli degli 8 episodi e gli elementi più interessanti agli occhi dei telespettatori.

Racconta la vita degli adolescenti questa nuova serie targata Netflix che sta entusiasmando anche i più grandi

Di4ri è ambientata nel quartiere di Marina Piccola, in un piccolo Paese sul mare, lontano dalle grandi città.

La storia si svolge prevalentemente tra i banchi di scuola e la voce narrante è di uno dei protagonisti. Il titolo della serie non è certamente casuale, dal momento che si presenta come il racconto del diario personale del narratore.

Ogni puntata racconta la vita degli adolescenti, mettendo in evidenza i punti salienti di questi anni così belli e particolari.

Tra questi, troviamo i primi amori, il valore dell’amicizia, la passione per lo sport e l’importanza della scuola. Infatti, è proprio qui che si instaurano i legami più stretti e che si trascorre la maggior parte del proprio tempo. Tra i banchi nascono amicizie, cotte, ma anche problemi e discussioni.

Fuori dal contesto scolastico, la famiglia rappresenta il nucleo più importante per ogni persona e, ancor di più, per ogni giovane di questa età. Ed ecco che la serie mostra anche le ripercussioni della separazione tra genitori sui figli ed anche delle loro aspettative, spesso eccessive, sugli stessi.

Una storia semplice, che probabilmente ci farà tornare alla nostra gioventù, quando eravamo sognatori e sicuri di ottenere qualsiasi cosa avremmo desiderato.

Approfondimento

20 minuti a puntata per la nuova stagione della divertentissima serie TV che allieterà le nostre serate primaverili