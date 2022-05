Uno dei sintomi più comuni della gravidanza è sicuramente la nausea mattutina. Generalmente si presenta nel primo trimestre, accompagnata dalla stanchezza. La causa deriverebbe dallo sbalzo improvviso degli ormoni. Presente soprattutto al mattino, la nausea potrebbe essere scatenata anche dalla vista o dal profumo di particolari cibi.

Fortunatamente possiamo aiutare il nostro corpo in questa tempesta ormonale. Per chi soffre di nausea in gravidanza ci sono infatti degli alimenti e dei consigli che potrebbero aiutarne i sintomi.

Semplici modi per alleviare la nausea mattutina

La nausea può essere un disturbo molto fastidioso. Ci sono dei semplici modi che potrebbero aiutare le gestanti a combatterla. Per esempio, mangiare piano e bere molti liquidi potrebbe aiutare a gestire questo problema. Al mattino non alziamoci di fretta, prendiamoci il tempo necessario per abituare il nostro corpo.

Cerchiamo di mangiare spesso, ma in piccole quantità per evitare di sentirci troppo pieni o troppo affamati. Infatti, alcuni ormoni come il progesterone potrebbero rallentare la velocità della digestione.

Evitiamo cibi grassi e piccanti la sera e se possiamo, evitiamo di cucinare. Questo perché i forti odori potrebbero influenzare la nausea. Cerchiamo di riposarci il più possibile, andando a dormire presto.

Per chi soffre di nausea in gravidanza ecco alcuni alimenti che potrebbero alleviarla più dei rimedi naturali

Il primo alimento utile sono i cracker salati. Soprattutto di mattina, quando ci alziamo, potrebbero essere un ottimo metodo per alleviare la nausea. Teniamone sempre un pacchetto vicino al letto in modo che siano raggiungibili appena svegli.

Il secondo alimento estremamente positivo per chi è in gravidanza è il limone. Il gusto fresco e il profumo potrebbero essere un perfetto rimedio contro la nausea. Anche l’olio essenziale di questo agrume può aiutare a sentirsi meglio.

I cibi freddi come yogurt o frutta aiuterebbero a combattere la nausea. Anche i ghiaccioli sono compresi. Infatti, cibi caldi dai forti aromi potrebbero scatenare il vomito.

Tutti i cibi secchi, come il pane tostato, il riso e le patate non hanno sapori forti e riuscirebbero ad assorbire gli acidi dello stomaco. Hanno inoltre molte calorie che possono aiutarci ad affrontare la giornata con la giusta energia.

Infine, l’anguria, con la sua alta quantità d’acqua, combatte la deidratazione causata dal vomito. Anche il succo di questo frutto potrebbe aiutare.

L’importante è sempre riposarsi molto e dormire sufficientemente per evitare di essere troppo stanchi e scatenare anche altri problemi.

