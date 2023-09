Sembra Thaiti ma è una caletta italiana perfetta per una vacanza a settembre a prezzi pazzeschi

Settembre è il mese ideale per fare una vacanza al mare visitare in una delle spiagge più belle d’Italia. In Sardegna c’è una cala che sembra Thaiti, affollatissima tra luglio e agosto ma vuota a settembre.

Settembre è il mese perfetto per fare le vacanze nei luoghi di mare, specialmente in quelle zone dove tra luglio e agosto c’è l’assalto dei turisti. Invece a settembre si può godere della spiaggia e di costi molto più bassi. Tra le mete da non perdere c’è la Sardegna, un’isola che offre paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e cultura millenaria. Sulla costa est nella zona di San Teodoro, si trova Cala Brandinchi, una spiaggia che si confonde con le più belle spiagge di Tahiti.

Sembra Thaiti ma è una caletta italiana del nordest della Sardegna

Cala Brandinchi è una delle perle della costa nord-orientale della Sardegna, situata nel comune di San Teodoro. È conosciuta anche come la Tahiti d’Italia per la sua sabbia bianchissima e il suo mare cristallino dai colori turchesi. A settembre, questa spiaggia diventa ancora più incantevole, perché si libera dalla folla estiva e regala momenti di relax e tranquillità.

Inoltre, i costi del soggiorno si abbassano notevolmente, sia per quanto riguarda il trasporto che l’alloggio. Puoi trovare voli low cost da diverse città italiane per Olbia, da dove puoi raggiungere Cala Brandinchi in meno di mezz’ora di auto. Per dormire, puoi scegliere tra diverse soluzioni, come campeggi, agriturismi, bed and breakfast o hotel.

Quanto costa una settimana a Cala Brandinchi a fine settembre

Una settimana a Cala Brandinchi a settembre 2023 ti costerà molto meno che in alta stagione. Per darti un’idea, abbiamo fatto una simulazione basandoci sui prezzi medi attuali. Un volo andata e ritorno da Milano a Olbia per due persone costerà circa 100 euro. Un soggiorno in un campeggio vicino alla spiaggia per due persone ti costerà circa 200 euro.

Se preferisci un alloggio più confortevole, puoi optare per un bed and breakfast o un hotel a partire da 400 euro a settimana. Per esempio al momento della stesura dell’articolo si potevano trascorrere 6 notti in un residence a 1,5 km dalla cala con meno di 400 euro. In totale, una settimana a Cala Brandinchi per due persone potrebbe costare in settembre tra i 600 e i 1000 euro circa.

Perché fare una settimana in questa zona

Cala Brandinchi sembra Thaiti ma è una caletta italiana ed è perfetta per una vacanza al mare di settembre. In questa stagione le temperature sono ancora gradevoli e si può ancora fare il bagno. Questa è una destinazione da sogno che puoi permetterti a settembre senza spendere una fortuna, come altre zone di Italia carissime a luglio e agosto. Come, per esempio, Portofino, dove è possibile fare un eccezionale fine settimana nel lusso a prezzi incredibili.