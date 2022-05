Questo villaggio incastonato nella roccia è uno dei posti più belli d’Europa e si trova a poche ore di macchina dall’Italia

In seguito alla pandemia numerosi italiani hanno scoperto la bellezza dei luoghi vicino casa. Spesso si tende a viaggiare a migliaia di chilometri di distanza e non si conoscono i gioielli nascosti a un’ora di macchina.

Oggi vogliamo proprio parlare di una zona a due passi dall’Italia che è di una bellezza unica. Paesaggi mozzafiato e storia affascinante sono gli elementi che ci faranno innamorare di questa destinazione. In particolare, questo villaggio incastonato nella roccia è uno dei posti più belli d’Europa ma è ancora poco conosciuto dai turisti italiani.

Una valle di meraviglie della natura ma non solo

Parliamo della Val Roya, che unisce la Liguria alla Provenza. Questa valle è spettacolare per i canyon e le curve che costeggiano la montagna. Amatissima da scalatori e canoisti di tutto il Mondo, offre delle vere e proprie gemme nascoste. Spesso attraversata dagli italiani che vogliono raggiungere la Provenza, può anche diventare una vera e propria destinazione per le vacanze.

Tra le curve della valle si trovano capolavori dell’arte come la cappella di Notre Dame de Fontaines, che ospita un affresco considerato da molti un capolavoro.

C’è un villaggio che si trova al cuore della valle e affascina chiunque vi capiti. Stiamo parlando di Saorges, bellissimo e affascinante villaggio alpino.

Questo villaggio incastonato nella roccia è uno dei posti più belli d’Europa e si trova a poche ore dall’Italia

Saorges è letteralmente incastonato nella roccia e ci appare come abbarbicato sui pendii della montagna. Visibile dal fondovalle, è raggiungibile soltanto lungo una sottilissima stradina piena di tornanti. Le case sono ancora rimaste come in passato e possiamo visitare numerose chiesette antiche ricche di tesori.

Se capitiamo in questo luogo magico, non possiamo evitare di assaggiare un piatto tipico del luogo e di visitare il Monastero francescano che ospita un chiostro e un giardino spettacolari.

Saorges è perfetta per una gita in giornata ma anche come base per esplorare la valle. Difatti, si trova a un’ora dal confine italiano e quindi a meno di tre ore da Torino e Milano. Se transitiamo da queste parti per raggiungere la Costa Azzurra dobbiamo fermarci, ci innamoreremo di questo villaggio nascosto.

Approfondimento

