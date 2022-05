La scelta del conto corrente, al fine di fruire dei servizi bancari, quasi sempre non è facile. Questo perché da una banca all’altra c’è davvero una grande varietà di prodotti peraltro pubblicizzati con i nomi più svariati.

Pur tuttavia, il risparmiatore che vuole aprire un conto corrente può fare sempre delle scelte consapevoli, valutando tutti gli aspetti e tutte le caratteristiche del prodotto. In quanto, i conti correnti differiscono non solo in termini di costo, ma anche in termini di eventuali servizi accessori.

Inclusi pure quelli di natura extrabancaria. Così come i titolari di alcuni conti correnti devono fare attenzione perché potrebbero dover rinunciare a una parte consistente di detrazione. Vediamo allora di fare chiarezza al riguardo.

Il miglior conto corrente a zero spese non è un miraggio se prima di sceglierlo si valutano tutti questi aspetti

Nel dettaglio, la prima scelta da fare, a monte, è quella di scegliere tra un conto corrente standard a zero canone e a zero costi fissi e un conto corrente che, invece, è a pacchetto. Conto che prevede il pagamento di un canone fisso mensile che include tante tipologie di operazioni senza costi aggiuntivi.

Al riguardo, c’è da dire che il prodotto a zero canone è ideale per chi nell’anno effettua poche movimentazioni. Mentre il conto a pacchetto, sebbene preveda dei costi fissi, può permettere al correntista di risparmiare se nell’arco dei 12 mesi, invece, l’uso del prodotto è ad alta frequenza.

Detto questo, nella scelta del conto corrente bancario occorre pure valutare la comodità. Ovverosia, se la banca permette di aprirlo comodamente online oppure se, invece, è necessario recarsi in filiale per chi si chiede qual è il miglior conto corrente a zero spese.

Quali sono gli altri aspetti da valutare per la scelta

In più, prima di scegliere un conto rispetto a un altro, è bene verificare se la banca, per il mobile banking, propone un’app completa. Al fine di operare sempre sul conto con il proprio smartphone.

Così come, per chi è interessato a investire, occorre valutare e rilevare se la banca offre pure il deposito titoli senza costi aggiuntivi. Molte banche, inoltre, con i conti a pacchetto, anche con canoni inferiori ai 10 euro al mese, offrono tutto incluso, non solo la carta bancomat ma anche una carta ricaricabile e una carta di credito.

Dunque, per scegliere il miglior conto corrente a zero spese, sono questi gli aspetti da valutare.

