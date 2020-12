Non è così semplice capire quanto è vecchio un gatto. I nostri amici tendono, infatti, a nascondere molto bene la propria età e a sembrare spesso molto più giovani.

Esiste, però, un metodo per capire quanto è anziano un gatto in veramente un secondo. Infatti, Questo trucco infallibile permette di capire l’età di un gatto in un batter d’occhio. Scopriamo insieme come.

Un fatto di genetica

È molto difficile capire quanti anni ha un gatto a partire solamente dal suo aspetto. I nostri amici tendono, infatti, a rimanere molto attivi e atletici fino a tarda età e a non mostrare facilmente segni di invecchiamento.

Esistono, tuttavia, dei metodi per capire velocemente quanto è anziano un gatto. Uno dei fattori minori da tenere in conto è, ad esempio, quello della razza di appartenenza. Generalmente esistono delle razze di gatti molto più longeve di altre. Un altro trucco per capire quale sarà la longevità di un micio e tenere conto del suo stato di anzianità è capire se è domestico oppure no.

Lo stress della vita selvaggia prova molto i mici che quindi tendono ad avere una vita molto più corta. Esiste però un metodo infallibile che permette di capire subito quanto è vecchio un micio. Questo metodo è veramente semplice e può essere messo in pratica da chiunque.

Capire l’età del gatto

Per capire quanto è anziano un gatto basta rapportare la sua età con quella di un umano. Per farlo basta seguire alcuni accorgimenti importanti. Il primo è tener conto del fatto che i primi due anni di vita del gatto equivalgono a dodici anni di vita umana l’uno.

Questo perché i nostri amici maturano molto più velocemente di noi in maniera da sopravvivere meglio in un ambiente naturale ostile. Superata questa soglia, bisogna conteggiare ogni anno felino come quattro umani. Questo trucco infallibile permette di capire l’età di un gatto in un batter d’occhio. Un trucco simile può essere usato per capire l’età dei cani, come spiegato in questo articolo.