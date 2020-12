Pochi ci pensano, ma il calcolo dell’età che usiamo per capire quanto una persona è anziana potrebbe non valere per tutti quanti. Un esempio su tutti, capire quanti anni ha un cane, spesso, non ci aiuta a capire in che stato si trovi.

Esistono, infatti, dei cani che sono già vecchi a otto anni. Altri che, invece, continuano a correre e saltare fino a quasi ai dodici e oltre. Quindi come possiamo capire qual è la reale età di un amico a quattro zampe? Questo metodo infallibile permette di capire quanto è vecchio un cane in un attimo.

Gli anni del cane

Iniziamo dicendo che ogni cane ha una longevità diversa. Questo significa che ci sono delle razze di cani che tendono a vivere molto di più. Mentre altre invecchiano più in fretta.

Un modo semplice per capire, però, quale cane tenderà ad invecchiare, più o meno in fretta, è quello di guardare alla taglia dell’amico a quattro zampe. Un cane di piccole dimensioni tenderà, infatti, a vivere molto più a lungo di un cane di taglia grande. Per questo motivo cani come il mastino napoletano tendono ad avere una vita più breve di altri come il beagle o il maltese, ad esempio.

Come calcolare l’età dell’amico a quattro zampe

Esiste, tuttavia, un modo per calcolare l’età di ogni amico a quattro zampe in maniera facile e veloce. Questo metodo infallibile permette di capire quanto è vecchio un cane in un attimo.

Per farlo basterà escludere i primi due anni del cane e contare ogni anno canino quanto quattro anni umani. La particolarità di questo metodo sta nel contare nella maniera giusta i primi due anni di vita canina.

Questi, infatti, corrispondono mediamente a 24 anni di vita umana. Questo perché la maturazione dei nostri amici a quattro zampe tende ad essere molto più concentrata della nostra nei primi anni di vita. Detto questo, abbiamo capito come calcolare quanto è vecchio un amico a quattro zampe in pochissimo tempo.