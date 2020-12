Ecco i segni a cui il 2021 porterà grande fortuna e benessere economico 

Tante sono i desideri per questo nuovo anno 2021, più tranquillità, più contatto sociale, una ripresa di vita normale ecc. Ma non può mancare anche un augurio per un prospero anno, ricco anche in opportunità economiche. Ecco allora i segni a cui il 2021 porterà grande fortuna e benessere economico.

Il segno zodiacale più fortunato, lo Scorpione

E’ il segno più fortunato per questo anno 2021 sotto l’aspetto economico. D’altra parte l’intuito dello Scorpione in questo campo non ha rivali e potrà dare delle belle soddisfazioni in campo economico. Si sa, è un segno che ama molto l’organizzazione e tener in ordine la contabilità è una sua dote. Nulla sfugge alla sua abilità di provvedere all’ambiente in cui vive, nella famiglia e sul lavoro, considerando che nello Scorpione spicca la generosità. Insomma la fortuna arride loro nel nuovo anno.

Buona fortuna per Toro, Bilancia, Cancro e Sagittario

Toro

Sarà un anno positivo sia per l’amore come per i soldi, due aspetti che in genere non riescono a mettersi d’accordo. Dal lato economico il Toro deve essere meno irruento nel prestare denaro. Sotto questo aspetto è l’anno sbagliato. Per il resto sarà un anno con buone prospettive.

Bilancia

Ecco un altro segno zodiacale a cui la fortuna non priverà il suo volto benevolo. Soprattutto si manifesterà nelle varie possibilità di realizzare buoni profitti. Non lasciamoci scappare queste occasioni.

Cancro

Un segno dello zodiaco che avrà l’aiuto delle stelle in questo anno nuovo, se saprà mettere un freno alla voglia di spendere e sperperare, forse dovuta al lato romantico che li fa spesso sognare. A parte questo tutto andrà bene.

Sagittario

Una buona freccia all’arco del Sagittario questo anno “economico”. Li aiuterà a vincere quella naturale ritrosia a migliorarsi economicamente. La filosofia del Sagittario è di accontentarsi, ma quest’anno si potrà avere una spinta in più contro questa tendenza statica.

Un anno poco mosso per Ariete, Leone, Vergine e Pesci

Ariete

Sarà un anno nell’aspettativa di cogliere quelle poche possibilità positive che si presenteranno quest’anno. Beninteso, sempre se si riuscirà a tenere a bada la frenesia di buttarsi a capofitto in tutti i generi di acquisti o investimenti.

Vergine

Quest’anno dovranno avere capacità di non seguire gli avvicendamenti altalenanti degli affari e delle opportunità. Sarà piuttosto un anno di passaggio per quelli della Vergine. Meglio attendere.

Pesci e Acquario

Anche se è cominciata l’era dell’Acquario, dopo quella dei Pesci, l’anno 2021 richiede prudenza. E’ un anno a cui bisogna fare un po’ di attenzione, e avere sempre il polso della situazione in ogni momento.

Leone

Non ci saranno grandi capitolazioni, ma non ci saranno nemmeno grandi preoccupazioni. Basta seguire come d’ordinario la propria situazione economica, aiutata dalla capacità naturale di saper gestire propria al Leone.

Attenzione ai passi falsi per Gemelli e Capricorno

Gemelli

Sarà un anno in cui non ci sarà crescita per i Gemelli, ma sarà quantunque un anno in cui si possono far valere le tendenze al risparmio e orientarsi così a un miglior 2022.

Capricorno

Alcune difficoltà si presenteranno lungo il corso dell’anno, ma niente di insuperabile. Basta fare la giusta attenzione. Non tutto viene per nuocere, e sarà anche per il Capricorno un anno di cui fare esperienza, in vista di uno più promettente.

