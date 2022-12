Questo trucco geniale per risparmiare su qualsiasi regalo di Natale moltissimi non lo conoscono

Si può risparmiare sui regali di Natale senza rinunciare alla qualità e comprando esattamente ciò che si vuole? Certamente, basta seguire il suggerimento sotto indicato, semplicissimo ma veramente geniale.

Grazie a questo trucco è possibile acquistare qualsiasi cosa, quindi anche i regali di Natale, ma prezzo inferiore.

Spesso risparmiare significa rinunciare. Chi risparmia in genere rinuncia a qualcosa. Per esempio chi sceglie un volo low cost per viaggiare rinuncia alla comodità di un viaggio con un livello di confort maggiore. Anche se a volte è possibile cogliere incredibili occasioni di voli di categoria superiore a prezzi stracciati.

Questo vale per molti altri servizi e prodotti e vale anche, perciò, per i regali di Natale. Utilizzando una semplice strategia non solo possiamo individuare il perfetto regalo di Natale, ma possiamo anche risparmiare sul prezzo senza alcuna rinuncia.

Come scegliere un regalo di Natale perfetto da mettere sotto l’albero

Scegliere il regalo di Natale adatto è una impresa a volte molto difficile. A questa difficoltà si aggiunge anche quella del budget. Pochissimi sono coloro che per i regali da mettere sotto l’albero hanno una disponibilità economica amplissima. Per molti il denaro da dedicare ai regali è limitato. Questo complica ulteriormente la scelta.

Per avere una idea di cosa regalare molti girano per negozi e centri commerciali alla ricerca della illuminazione. Quando troviamo un regalo adatto siamo felici perché ci siamo levati un problema. Ma saremmo ancora più felici se riuscissimo a pagare meno quell’oggetto. È possibile comprare quel preciso prodotto a un prezzo inferiore? Spesso è possibile seguendo questa strategia.

Questo trucco geniale per risparmiare è facilissimo da applicare

Immaginiamo di essere in un centro commerciale e di avere visto un forno a microonde, oppure un frullatore, un giocattolo o qualsiasi altra cosa. Vogliamo quello perché è il regalo perfetto da fare. Possiamo trovarlo da qualche altra parte ad un prezzo inferiore?

Molti di noi danno per scontato che l’oggetto visto sullo scaffale sia venduto solo in quel luogo. Quindi non immaginiamo che ci sia margine di riduzione di prezzo, ma sbagliamo e l’esempio lo abbiamo sotto gli occhi ogni giorno. Basta cambiare grande distribuzione per trovare lo stesso prodotto alimentare a un prezzo inferiore.

Quindi procediamo in questo modo. Fotografiamo l’oggetto, in modo da avere marca, modello e prezzo. Poi apriamo internet sul cellulare e mettiamo sul motore di ricerca le caratteristiche dell’oggetto. Magicamente appariranno tutti i siti di eCommerce che vendono esattamente quel prodotto.

Lo strumento straordinario che il web ci mette a disposizione per cercare gli oggetti particolari

Questo trucco geniale per risparmiare si può applicare anche se l’oggetto non è comune. Per esempio un oggetto per la casa, come ricercarlo sul web? Un elettrodomestico ha una marca e delle caratteristiche, ma una lampada od un accessorio per la casa no. Come fare? E qui sta il colpo di genio. Google ha una funzione straordinaria, si chiama Google Lens. Permette di inquadrare un oggetto con la fotocamera dello smartphone e fare una foto. Il motore di ricerca restituirà tutti gli oggetti simi sul web con relativo prezzo e negozio.

Se poi per comprare il regalo si utilizza un buono spesa messo a disposizione dall’amministrazione comunale, fare i regali sarà ancora meno costoso. L’idea è venuta a un grande Comune lo scorso anno e quest’anno ha rinnovato l’iniziativa.