Il trucco che quasi nessuno conosce per volare in Europa nel lusso spendendo come un volo low cost

Da qualche tempo esiste un’importante novità per chi vola in Europa. Ovvero raggiungere dall’Italia in aereo una delle più belle capitali europee viaggiando nel lusso a prezzi low cost. Scopriamo come volare nel quasi lusso con queste basse tariffe.

Molti non conoscono questa possibilità, perché esiste da poco tempo e perché non tutti pensano a questa particolare soluzione. Questa opportunità è frutto della cosiddetta quinta libertà del trasporto aereo. Immaginiamo di volere trascorre alcuni giorni di vacanza in una bella città europea e supponiamo di scegliere Barcellona.

La città catalana è bellissima e affascinante anche d’inverno. Inoltre le temperature sono più miti che in molte parti d’Italia. E poi è solo a un’oretta e mezzo di volo dai maggiori aeroporti nazionali. Così, andiamo sul web e scegliamo una soluzione di una delle varie compagnie low cost, per esempio Ryanair, Vueling o easyJet.

Il trucco che quasi nessuno conosce che permette di volare nel comfort ma a tariffe low cost

Ma perché volare pressati come le sardine, senza neanche un minimo comfort se è possibile volare in posti più confortevoli allo stesso costo di una tariffa low cost? Questo è possibile viaggiando tra Milano e Barcellona con la compagnia Singapore Airlines. Ogni giorno la compagnia asiatica unisce la capitale lombarda alla capitale catalana, grazie alla sopracitata opzione quinta libertà. Una opzione che permette alle compagnie intercontinentali di fare scalo anche in aeroporti del nostro Continente.

Questa opportunità permette a chi vuole andare dall’Italia a Barcellona di imbarcarsi su un volo che parte da Singapore e termina nella città spagnola. Ma il velivolo, prima di terminare il viaggio in Spagna, fa uno scalo a Milano Malpensa e qui può imbarcare nuovi viaggiatori.

Perché si potrebbe preferire il volo della Singapore Airlines e quali sono i limiti

Anche se il volo è di un’ora e mezza, il servizio a bordo è quello confortevole dei voli intercontinentali. Quindi posti più comodi con molto più spazio per le gambe. Si ricevono snack e bevande gratis e il bagaglio a mano è gratis. Sempre nel costo del biglietto potrebbe essere compreso anche il bagaglio in stiva. Tutto al prezzo di un volo low cost.

Questo è il trucco che quasi nessuno conosce perché viene poco pubblicizzato. Facciamo un esempio. Immaginiamo di andare a Barcellona il 25 dicembre e tornare il 30 dicembre. Il volo più economico con le compagnie low cost è di 214 euro circa. Il volo con Singapore Airlines è di 172 euro. Attenzione. Al volo low cost va aggiunto il costo del bagaglio che con la compagnia intercontinentale è compreso nel prezzo.

Peccato che solo due tratte dall’Italia siano disponibili con questa soluzione, quelle da Malpensa verso Barcellona e verso Zurigo. Quindi, se per la fine dell’anno si volesse andare altrove, per esempio in una meta europea con prezzi strepitosi, sarebbe impossibile. Può fare a meno del volo chi desidera trascorrere qualche giorno immerso nelle acque calde di terme imperdibili per un fine settimana indimenticabile.