Ecco in arrivo 500 euro: le famiglie fortunate che potranno godere di questo regalo e come averlo

La Pubblica Amministrazione ha stanziato un nuovo aiuto da 500 euro per alcune famiglie. Ma anche alcune aziende private aiutano i propri dipendenti con dei Bonus.

Questi contributi hanno lo scopo di sostenere le famiglie economicamente più deboli, penalizzate dal forte aumento dei prezzi dei beni di consumo. Ma non è solo l’inflazione della spesa a penalizzare i nuclei familiari. Anche il rincaro dell’energia potrebbe gravare pesantemente sul portafoglio degli italiani.

La paura di ricevere delle bollette stratosferiche ha indotto molti a mettere in pratica delle soluzioni radicali. Abbassare i gradi all’interno dell’appartamento è un modo per ridurre il consumo del gas e quindi ridurre la bolletta del riscaldamento. Ma per avere una concreta riduzione del consumo del riscaldamento in casa occorre seguire determinate regole per accensione e spegnimento della caldaia.

Ecco in arrivo 500 euro sotto forma di Bonus per queste fortunate famiglie

Stato e Amministrazioni Pubbliche per alleviare i problemi delle classi sociali più svantaggiate hanno messo in campo una serie di aiuti economici. Ma le famiglie non sono le sole a soffrire dell’incertezza economica. Anche le piccole aziende e le imprese artigianali sono in crisi. Migliaia di ristoranti, bar, piccole attività commerciali e artigianali sono state messe in ginocchio prima dalla pandemia e adesso dall’inflazione.

Sostenere una piccola attività significa anche sostenere la famiglia legata a quell’impresa commerciale o artigianale. Così in un Comune sono in arrivo 500 euro grazie un bando per la distribuzione di un Bonus per attività artigianali e pubblici esercizi. Il contributo viene erogato come integrazione a spese d’investimento sostenute per l’attività.

Il Comune di Avezzano ha realizzato questa meritoria iniziativa. Le piccole imprese che ne hanno diritto possono richiedere il Bonus via e mail, attraverso la posta elettronica certificata, allegando il modulo della domanda.

Anche le imprese private aiutano le famiglie erogando i Bonus

Anche le imprese si stanno muovendo per sostenere le famiglie dei propri dipendenti in questo momento di difficoltà. Un caso su tutti è quello del gruppo veneto San Benedetto. L’azienda ha deciso di elargire ai suoi lavoratori a dicembre un premio di 500 euro. Il dipendente potrà utilizzare questo importo per il pagamento di bollette, acquisto di buoni spesa oppure per fare rifornimento all’auto.

Il problema del lavoro in Italia si fa sempre più pressante. Trovare un’occupazione diventerà sempre più importante con l’addio previsto al reddito di cittadinanza, altra misura a sostegno delle famiglie in difficoltà. L’amministrazione pubblica sforna in continuazione bandi di concorso aperti a diplomati e laureati. Ad esempio, in questo mese scadono i termini di presentazione di tre interessanti concorsi a livello nazionale. Questi bandi prevedono l’assunzione di circa 600 figure professionali.