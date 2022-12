3 errori da non fare per apparecchiare la tavola a Natale

Errori da non fare per apparecchiare la tavola a Natale-proiezionidiborsa.it

Le festività che ci accompagnano alla fine dell’anno sono un momento che si trascorre prevalentemente a tavola. Per questo motivo è molto importante evitare alcuni madornali e comuni errori riguardanti la preparazione di una tavola perfetta.

L’eleganza e la bellezza raramente si accompagnano alla complessità. Per molti proprietari di casa organizzare una cena di Natale si trasforma in un vero e proprio incubo. La paura è quella di non soddisfare i propri ospiti. Ma spesso si finisce per esagerare, rendendo così la serata pesante e troppo sfarzosa. Alcuni errori sono facili da evitare, basta tenere a mente alcuni principi. Così ecco 3 errori da non fare per apparecchiare la tavola durante le festività che ci attendono.

La prima regola è ricercare un clima familiare

Così il primo segreto è quello di non riempire eccessivamente la tavola con oggetti e decorazioni ingombranti. È piacevole mangiare su una tovaglia gradevole, e nasconderla appesantendola priva lo sguardo di un tessuto piacevole da guardare. Inoltre, non ha alcun senso porre oggetti troppo ingombranti sulla tovaglia: rischiamo semplicemente di porre ostacoli ai nostri ospiti. È difficile parlare con una persona dalla quale ci divide un candelabro o un centro tavola troppo voluminoso. Limitiamo gli arredi a piccoli dettagli, e possibilmente coerenti nello stile tra di loro.

Se vogliamo essere degli accorti anfitrioni, evitiamo di ricorrere eccessivamente alle candele. Proviamo a considerare pragmaticamente la questione. Queste donano un’atmosfera tenue e romantica, ma soprattutto se ci sono bambini possono diventare un problema sia la fiamma che la cera. Potremmo ritrovare macchie colorate su tutta la tovaglia, oltre al rischio di cadute e bruciature. Per quanto molti siano scettici, potremmo prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di acquistare delle candele LED. Sono in tutto e per tutto simili a quelle tradizionali, inclusa la scia della cera e l’andamento ondulato della fiammella. Il design è classico, ma i danni sarebbero evitati. Inoltre ricordiamo che le candele profumate possono influire negativamente sulla percezione dei sapori delle ricette che prepariamo.

3 errori da non fare per apparecchiare la tavola durante le festività che ci attendono

Una cena o un pranzo durante le festività potrebbe durare anche varie ore. Diventa allora importante sforzarsi di immaginare una serie di attività per rendere, per gli ospiti, il più leggero e vario possibile il trascorrere del tempo. L’arte della conversazione è un dono che non tutti possiedono, ma possiamo rimediare in parte predisponendo i posti a tavola alternando persone che sappiamo avere un carattere più aperto a persone più riservate, in modo da assicurare lunghe chiacchierate a tutti. Inoltre possiamo pensare ad ulteriori stimoli per gli ospiti: porre una gradevole musica di sottofondo, far vedere un oggetto curioso, oppure stimolare la creatività tramite semplici ma efficaci giochi di gruppo. Non necessariamente dobbiamo ricorrere alla tombola o ai soliti giochi di carte. Potremmo stimolarli invece con altri giochi ideali per grandi o bambini.

Le festività poi valgono anche per le persone anziane. È fondamentale trovare il metodo per metterle a proprio agio e farle sentire felici e rispettate.