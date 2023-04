Il paradiso delle signore, il misterioso nome dietro la fuga di Adelaide ritorna dal passato e la rivelazione è shock

La fiction RAI continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso intrecciando nuovi misteri da svelare. Tanti i colpi di scena che chiuderanno la settima stagione e che potrebbero aprire la prossima. In questo momento le attenzioni sono particolarmente puntate su un personaggio fuori di scena, la Contessa di Sant’Erasmo. Che fine ha fatto Adelaide e cosa sta nascondendo, o meglio chi? Andiamo a indagare per dare una risposta.

Il paradiso delle signore 7 ha disposto diverse tessere da riordinare in procinto del finale di stagione. Da un lato vi sono infatti le verità circa la gravidanza di Gemma e l’incendio del mobilificio di Matilde, dall’altro la sparizione di Adelaide di Sant’Erasmo. La sua interprete, Vanessa Gravina, avrebbe anticipato in un’intervista questa uscita di scena e il suo rientro nella prossima stagione.

Evidente però che la contessa stia nascondendo un’identità ingombrante che l’ha portata lontano e tutti si stanno chiedendo di chi si tratti.

Il paradiso delle signore, il misterioso nome dietro la fuga della contessa infiamma i telespettatori

A gettare nello sconforto la contessa l’arrivo di un telegramma che comunica le condizioni precarie, e la dipartita poi, di una vecchia amica in seguito a un incidente. La nobildonna si lascia convincere da Marcello a partire in sua compagnia per porgere l’ultimo saluto alla defunta. Interviene però Italo, fedele maggiordomo della Sant’Erasmo, che convince la contessa a essere prudente e a partire da sola. Marcello apprende il cambio di programma solo una volta avvenuto tramite uno stringato biglietto.

Una vicenda che suscita sempre più sospetti e investigazioni. Infatti, Marcello scopre che Adelaide non è a Lione come aveva detto. D’altronde la sua amica d’infanzia sarebbe deceduta già da mesi. Se da un lato Marcello deciderà di scavare a fondo con Ludovica, dall’altro lo stesso Umberto Guarnieri si metterà sulle sue tracce. Adelaide ha mentito e l’unico a essere al corrente di tutto è Italo.

Chi sta nascondendo Adelaide?

La persona protagonista del telegramma, dunque, non è la sua amica. Gli indizi disseminati conducono a ipotizzare un’unica possibile identità da celare. Ci si prepara a un grande colpo di scena ne Il paradiso delle signore, il misterioso nome dietro la fuga che vede protagonista Adelaide sarebbe quello di Margherita di Sant’Erasmo. Margherita è la sorella di Adelaide e moglie di Umberto Guarnieri, mai comparsa in quanto defunta fin dalle prime puntate. Solo il suo nome potrebbe spiegare la profondità del dolore provato da Adelaide alla notizia del lutto. Altresì, combacerebbe con la sua estrema discrezione con Marcello, un altro segreto che rischia di far scoppiare nuovamente la coppia.

Di Margherita sappiamo poco, siamo a conoscenza però del legame amoroso tra Adelaide e Umberto, precedente e posteriore al suo matrimonio. Tutto ciò ha portato i telespettatori a immaginare un suo allontanamento dovuto proprio a questo triangolo amoroso. Suona sempre meno improbabile che non fosse morta ma che, magari, abbia scelto un’altra vita lasciandosi il passato alle spalle. Non sarebbe la prima volta che un morto non lo è davvero, basti pensare a Quinto o a Rose.

Ulteriori dettagli

Una teoria che si allargherebbe fino a considerare Marta e Riccardo figli di Adelaide e non di Margherita, il che giustificherebbe il loro abbandono. D’altronde Adelaide li ha sempre cresciuti come figli propri e, qualche puntata fa, ha affermato di non aver sentito necessità di altre maternità. Ricordiamo poi che, nella seconda stagione, quando Marta le recriminò di non essere sua madre, la donna sembrò vacillare ed essere sul punto di confessare qualcosa.

Altra possibile causa dell’allontanamento di Margherita potrebbero essere però presunti problemi mentali. A sostegno di questa tesi una lettera stipata da Silvia, in una precedente stagione, nella quale vi erano sue illazioni poco lucide circa il consorte. Se davvero il nome celato è di Margherita, improbabile che Guarnieri non sappia la verità circa il vero destino della moglie. Potrebbe trattarsi dell’ennesimo segreto condiviso tra i cognati e che, forse, potrebbe riportarli a stare di nuovo insieme.