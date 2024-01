Questo titolo potrebbe guadagnare il 700% nei prossimi 3 anni, secondo il parere di Cathie Wood

Cathie Wood, la fondatrice di ARK Invest, ha aumentato la sua quota in un titolo tecnologico. Secondo la sua opinione questa azione guadagnerà il 700% entro il 2027.

Cathie Wood è una delle investitrici più famose e influenti del mondo finanziario. Con la sua società di investimento ARK Invest, si è specializzata nell’identificare e sostenere le aziende che portano l’innovazione dirompente in vari settori. Così nel tempo ha puntato la genomica, la blockchain e l’intelligenza artificiale. La sua ultima scommessa è un titolo che negli ultimi anni ha guadagnato moltissimo. Secondo Cathie Wood questa azione aumenterà di valore del 700% nei prossimi 3 anni. Scopriamo su quale titolo sta scommettendo la sua società finanziaria la ARK Investiment.

Questo titolo potrebbe guadagnare il 700% secondo Cathie Wood

A dicembre Cathie Wood ha acquistato per il suo fondo Ark Innovation e per il suo Exchange Traded Fund Next Generation Internet di 111.387 azioni di Tesla. Probabilmente l’operazione è stata favorita anche dai recenti cali dei prezzi dopo la corsa degli scorsi mesi, che hanno reso il titolo più economico. Cathie Wood è convinta che la flessione della valutazione sia solo momentanea e che nei prossimi 3 anni il titolo salirà del 700%.

La performance del titolo negli ultimi anni

Il titolo Tesla ha registrato una performance straordinaria negli ultimi anni, grazie alla crescita delle vendite, alla leadership tecnologica e alla redditività.

Nell’ultimo anno, l’azione della azienda automobilistica USA ha quasi raddoppiato di valore (performance calcolata al momento della stesura di questo articolo). Ma negli ultimi 5 anni la performance è stata strabiliante. L’azione da gennaio 2019 a oggi ha guadagnato quasi il 1.000%, passando da 20 euro agli attuali 215 euro (valori della Borsa di Milano).

Questi risultati avvalorano la convinzione di Cathie Wood sulla possibilità che il titolo possa guadagnare il 700% nei prossimi 3 anni. D’altronde è possibile che nei prossimi anni ci sia una accelerazione delle vendite delle auto elettriche. Anche se al momento la scelta dell’acquisto di un’auto Tesla potrebbe essere economicamente sconveniente. Infatti una recente ricerca ha evidenziato un forte svalutazione delle auto elettriche usate, in particolare di un modello della Tesla.