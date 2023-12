Attenzione a comprare un’auto elettrica, potrebbero essere dolori quando si rivende

Le auto elettriche hanno un tasso di svalutazione che è superiore rispetto alle auto tradizionali. Uno studio proveniente dagli USA ha scoperto quali tra le auto elettriche si svalutano maggiormente.

Le auto elettriche sono sempre più popolari tra i consumatori, grazie ai vantaggi ambientali, economici e di guida che offrono. Tuttavia, uno degli svantaggi delle auto elettriche è il loro alto tasso di svalutazione, ovvero la perdita di valore nel tempo. Le auto elettriche tendono a svalutarsi più delle auto tradizionali a benzina o diesel, a causa della rapida evoluzione della tecnologia, della limitata autonomia.

Attenzione a comprare un’auto elettrica, alcune si svalutano più di altre

Tuttavia, non tutte le auto elettriche si svalutano allo stesso modo. Secondo uno studio di iSeeCars.com, una piattaforma online di compravendita di auto, le auto elettriche Tesla si svalutano più delle altre vetture a batteria. Lo studio ha analizzato il prezzo di vendita di oltre 1,1 milioni di auto usate vendute in USA tra novembre 2022 e ottobre 2023. Nello studio si confronta questo prezzo con quello originale pagato nel 2017. Lo studio ha calcolato il tasso di svalutazione medio di ogni modello di auto dopo cinque anni di utilizzo.

I risultati dello studio mostrano che le auto elettriche si svalutano in media del 49,1%, mentre le auto tradizionali si svalutano del 38,2%. Tra le auto elettriche, i modelli della Tesla si svalutano molto di più. In particolare, la Tesla Model S ha avuto un tasso di svalutazione che ha superato in 5 anni il 55%. In pratica in un lustro il valore di una Tesla S nuova si è più che dimezzato. È andata un po’ meglio alla Tesla Model 3 con un tasso di svalutazione del 42,9%, mentre la Tesla Model X si è svaluta del 49,9%.

Perché le auto elettriche si svalutano così tanto?

Quali sono le ragioni di un tasso di svalutazione sul mercato dell’usato superiore per l’auto elettriche? Secondo gli esperti di iSeeCars.com, ci sono diversi fattori che influenzano il tasso di svalutazione delle auto, tra cui la domanda, l’offerta, la qualità, le prestazioni e le funzionalità. Paradossalmente è proprio l’evoluzione tecnologica che penalizza le auto elettriche. Infatti i veloci progressi nel campo tendono a rendere obsolete molto rapidamente auto che hanno soluzioni tecnologiche che dopo qualche tempo sono già vecchie.

Il secondo problema è quello dell’usura della batteria e quindi della manutenzione. Pensate a un telefonino. Il primo anno la batteria ha una durata di carica al massimo, poi l’autonomia inizia a scemare. Lo stesso vale per le batterie delle auto. Purtroppo dopo 5 anni le batterie iniziano ad essere molto usurate e andrebbero cambiate. Ma cambiare una batteria costa diverse migliaia di euro e potrebbe essere non conveniente. Piuttosto, allora, meglio andare su un’auto nuova, magari sfruttando possibili incentivi.

Cosa guardare prima

In conclusione, attenzione a comprare un’auto elettrica perché ha una svalutazione molto maggiore di una tradizionale e rivenderla potrebbe essere sconveniente. D’altronde l’usura dell’auto e in particolare della batteria rende obsoleta un’auto dopo solo alcuni anni a differenza delle auto a combustibile tradizionale. Quindi prima di acquistare una auto elettrica è meglio considerare questi elementi. Comunque in generale, esistono 5 regole d’oro da seguire prima di comprare un’auto usata: ne abbiamo parlato in un recente articolo di approfondimento.