Nel sistema previdenziale italiano ci sono misure di pensionamento ordinario e misure di pensionamento in deroga. Per esempio, c’è la pensione di vecchiaia ordinaria che si prende con 67 anni di età e 20 anni di contributi e c’è la pensione anticipata contributiva che si prende con 64 anni di età e 20 anni di contributi.

Ma cosa cambia uscendo 3 anni prima con la stessa carriera contributiva? Ecco la guida ai coefficienti di trasformazione.

Cosa cambia sulla pensione con 20 anni di contributi a 64 anni di età rispetto ai 67 anni

La pensione anticipata ordinaria è una misura che si percepisce nel 2024 a 64 anni di età, con 20 anni di contributi e con un assegno non inferiore alla data di liquidazione, a 3 volte l’assegno sociale. Significa, una pensione non inferiore a 1.602 euro circa al mese (assegno sociale pari a 534 euro nel 2024). La misura riguarda chi non ha contributi prima del 1996. Per le donne, con due o più figli la soglia scende a 2,6 volte l’assegno sociale (1.388 euro di pensione minima). Per quelle con un solo figlio, soglia a 2,8 volte l’assegno sociale (1.495 euro al mese). A 67 anni nessun vincolo di importo della pensione e 20 anni di versamenti bastano. Ma chi esce a 64 anni di età prende una pensione più bassa rispetto a chi lo fa a 67 anni, anche se in entrambi i casi si esce con 20 anni di contributi e magari, di uguale importo.

I coefficienti di trasformazione del montante

Le pensioni contributive sono calcolate in base all’ammontare dei versamenti effettuati nella vita lavorativa, nel montante contributivo. Questi versamenti anno dopo anno vengono rivalutati al tasso di inflazione. Ed il giorno del pensionamento, diventano rendita perché vengono moltiplicati per i coefficienti di trasformazione. Quelli 2024 sono gli stessi del 2023, perché valgono un biennio e furono aggiornati proprio a gennaio 2023. Nello specifico i coefficienti sono 5,184% a 64 anni e 5,723% a 67 anni. Ipotizzando un montante da 500.000 euro, 20 anni di contributi e due lavoratori interessati alla pensione nel 2024 rispettivamente a 64 e 67 anni di età, avremo per il primo 25.920 euro di pensione annua, per il secondo 28.615. Ecco quindi cosa cambia sulla pensione con 20 anni di contributi in base all’età di uscita.