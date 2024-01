La voglia di rendimenti è sempre viva e forte in ogni periodo dell’anno. Perché rimetterci di tasse, spese ed inflazione quando è possibile guadagnare qualcosa con la liquidità disponibile? Certo, poi tutto dipende dal particolare strumento prescelto e dalla fase di mercato in cui ci si trova.

Per esempio, se il rischio insito nello strumento sottoscritto è molto basso e l’inflazione è alta, il rendimento reale sarà negativo, e così via negli altri casi. Vediamo adesso i “prodotti a vincolo” del risparmio postale. Al riguardo, in attesa della nuova offerta Premium ecco quali sono le 2 attuali offerte Supersmart alle Poste.

Cos’è l’offerta Supersmart per i titolari di libretto postale Smart

L’offerta Supersmart è una promo speciale riservata dall’emittente dei libretti postali, CDP, ai soli titolari di libretto Smart. Per poterla sottoscrivere, quindi, occorre averlo già nelle proprie disponibilità o aprirne uno nuovo e poi procedere a sottoscriverla.

In sostanza si tratta di una sorta di conto deposito (CD) di matrice postale, mentre il prodotto “concorrente” è di emissione bancaria. Vi sono tuttavia altre divergenze, la più importante delle quali è che il capitale depositato è garantito dallo Stato Italiano.

Poi al pari dei CD non prevede costi di apertura, gestione e chiusura finale e la tassazione degli interessi è al 26%. Un’altra comunanza è data dall’imposta di bollo sul capitale oggetto dell’accantonamento, e che si applica secondo la Legge.

Premesso ciò, vediamo quali sono le due offerte oggi disponibili per la sottoscrizione.

Ricordiamo, infatti, che il 10 del mese è scaduta l’offerta Premium, la promo speciale dedicata a chi apporta nuova liquidità. Essa rendeva il 4% lordo annuo a scadenza e prevedeva una durata di 540 giorni, cioè di 18 mesi. Ora, quali saranno le condizioni economiche che caratterizzeranno la nuova Premium? Ci tocca attendere i prossimi giorni per scoprire quali saranno durata e rendimento del nuovo lancio.

Invece almeno per ora sono invariate le condizioni economiche delle altre due offerte: