Ogni giardino rispettabile dovrebbe possedere piante da frutto belle da vedere e che regalano raccolti gustosi da mangiare. Se poi questi alberi da frutto hanno pure dimensioni ridotte che rendono più semplice la loro coltivazione tanto meglio. Per tale motivo la Redazione di ProiezionidiBorsa intende spiegare come coltivare una pianta che riesce a fondere perfettamente tutte queste caratteristiche. Infatti questo straordinario albero regala frutti glaciali e croccanti ed è perfetto da coltivare anche in vaso.

La pesca ghiaccio

In molti identificano questa pianta con il nome di “pesca ghiaccio”, “pesco nano” o “Ice Peach”. Questi termini identificano una pianta che produce curiosi frutti color ghiaccio e tanto croccanti da mangiare. Questa tipologia di pesca è all’interno traslucida e presenta un gusto fresco ed estremamente dolce.

Esistono tantissime buone ragioni per scegliere proprio quest’albero. Maggio è ad esempio il mese in cui queste piante iniziano a fruttificare. Questo straordinario albero regala frutti glaciali e croccanti ed è perfetto da coltivare anche in vaso o sul balcone.

Per quali ragioni coltivarla

Il primo importante motivo per cui coltivare il pesco nano è che i suoi frutti sono ricchissimi di antiossidanti. Questi combattono i radicali liberi e contrastano invecchiamento e malattie degenerative. Alcune sostanze antiossidanti contribuiscono a svolgere anche una funzione anticancerogena.

Ma i vantaggi di questo frutto sono anche estetici. Il color ghiaccio di queste pesche è davvero molto accattivante alla vista. Ma soprattutto i frutti durano ben 20 giorni anche dopo la raccolta. La piena maturazione dei frutti raggiungerà l’apice i primi giorni di luglio. Da quel momento sarà possibile raccogliere i frutti e conservarli in frigo per quasi un altro mese. E se tutte queste ragioni hanno convinto i Lettori, ecco come coltivare questo pesco nano nel proprio giardino.

Come coltivarla

Quello della pesca ghiaccio è un albero da frutto che non ha bisogno di troppe cure. Questa pianta nana è il risultato di un innesto che la rende perfettamente coltivabile in vaso o sul balcone. Le dimensioni sono molto ridotte e la crescita è davvero contenuta.

Essa predilige terreni fertili e luoghi non troppo ventilati. Meglio sempre collocarla in modo da garantirle una buona esposizione solare. Le foglie in autunno colorano l’albero in modo suggestivo e i bellissimi fiori primaverili hanno un aspetto ornamentale davvero molto importante.

