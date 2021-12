A Natale, si sa, esistono due tipologie di parenti. Quelli che accettano di buon grado tutti i nostri regali, anche il solito libro o le solite paia di calze, e quelli che invece ci sorridono e ci chiedono fino a quando è possibile cambiare il regalo appena ricevuto. Ma come possiamo rendere questo Natale originale e diverso da tutti quelli precedenti? Ecco come con questo semplice regalo stupiremo anche i parenti più scontrosi.

Un percorso di bellezza per il corpo e la mente

La Vigilia di Natale si avvicina e noi siamo indietro con i regali per tutta la famiglia. Abbiamo fatto un’ottima degustazione insieme ai nostri amici più cari, ma ci sembra di aver terminato le idee per gli ultimi acquisti. Abbiamo pensato ai soliti regali come ogni anno, ma siamo stanchi di vederli tornare indietro e doverli cambiare il 27 dicembre.

Dobbiamo cercare di essere il più originali possibile, ma con semplicità, perché le risorse economiche iniziano a scarseggiare. Ed ecco che, camminando per la città ci viene la giusta illuminazione, e abbiamo trovato l’idea perfetta.

Le spa sono un territorio ancora inesplorato durante le festività natalizie. Ci siamo stati qualche volta per il nostro compleanno, ma non abbiamo mai pensato potesse essere una buona soluzione anche a Natale.

E invece è proprio la soluzione giusta, da regalare ai parenti più burberi e scontrosi. Soprattutto a quelli che passano la maggior parte del tempo dietro una scrivania polverosa o viaggiano in giro per il Mondo 6 mesi su 12. Può essere ottimo per i parenti più lontani che non possono raggiungerci a casa, o un’esperienza da condividere con la nostra metà.

Ecco come con questo semplice regalo stupiremo anche i parenti più scontrosi

Vivendo in una piccola città, possiamo conoscere bene tutte le possibilità a tema Spa. Possiamo, quindi, recarci direttamente nel centro e scegliere il pacchetto che meglio si addice a noi e ai nostri parenti. Oppure, possiamo optare per un pacchetto tutto compreso.

Le Smartbox, ad esempio, sono piccoli libricini in cui possiamo trovare tutta una serie di avventure da fare a tema benessere e non solo. Si possono acquistare in qualsiasi agenzia viaggi o direttamente online. Spendendo una cifra ragionevole (tra i 30 e i 100 euro) avremo diverse possibilità. Potremo infatti regalare un massaggio rigenerante con accesso alla sauna, accesso per un giorno intero alle terme, pacchetti spa generici e percorsi hammam. Questi ultimi non sono altro che percorsi di relax per il corpo e lo spirito simili alla sauna o al bagno turco. In qualsiasi regione italiana, sarà possibile soggiornare per una o più notti in hotel, in antiche ville, resort immersi nella natura o località termali. Oltre alla colazione, avremo accesso ad un percorso all’insegna del benessere e del relax con luci soffuse, tepori avvolgenti, candele profumate e fragranze agrumate.

Questi fantastici pacchetti, nella maggior parte dei casi, offrono un’esperienza da condividere con la persona che preferiamo. Perché non approfittarne e fare l’esperienza insieme al destinatario del nostro regalo?