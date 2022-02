L’astrologia è un mondo variegato e variopinto. Possiamo consultare, infatti, diversi oroscopi per capire quale sarà il futuro che ci attende. L’aspetto interessante di tutto ciò è che abbiamo la possibilità di basarci anche su altre predizioni e culture, per scoprire cosa sta per accadere. Quindi, consultare calendari diversi da quello tradizionale può essere sicuramente interessante e divertente. In particolar modo, l’oroscopo Maya, data la sua leggendaria importanza, potrà catturare la nostra attenzione.

Oroscopo Maya, le predizioni sia positive che negative di questo grandioso calendario per alcuni segni

Come molti sanno, il calendario Maya è uno dei più conosciuti e famosi al Mondo. La storia millenaria alla base di questa cultura, infatti, viene studiata e approfondita da tantissime persone. E, forse, proprio per questo motivo le previsioni sul futuro sono così interessanti ai nostri occhi. Di alcune, tra l’altro, avevamo anche parlato in passato, per analizzarle in modo più preciso. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo dato un’ottima notizia a un segno in particolare, che quest’anno vedrà finalmente i suoi sogni diventare realtà. Ma, ovviamente, come tutti gli oroscopi, anche quello Maya può portare notizie negative. E questo accade, purtroppo, per uno sfortunatissimo segno, che dovrà ancora patire qualche pena fino alla fine di febbraio.

Questo segno zodiacale dovrebbe assolutamente ringraziare l’oroscopo Maya per averlo avvisato di problemi di soldi e lavoro che sono all’orizzonte

Anche oggi, i Maya non portano esattamente buone notizie per un segno nello specifico, che è quello del Gufo. Questo simbolo riguarda coloro che sono nati tra il 18 di ottobre e il 14 di novembre. Persone risolute e sempre pronte a mettersi in gioco, purtroppo questa volta non avranno vita facile. Soprattutto sul piano professionale, infatti, le cose sembrano piuttosto difficili. Alcuni colleghi proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ora più che mai e sembra che i progetti, portati avanti da tempo, non stiano dando i frutti sperati. Ma non bisogna disperare.

Infatti, questa crisi sarà solo ed unicamente passeggera. Il sereno tornerà presto sul piano lavorativo per il Gufo che, nel frattempo, dovrà guardarsi bene le spalle e capire con chi potrà davvero confidarsi quando si trova in ufficio. Ora il Gufo è avvisato e sa come comportarsi. Questo segno zodiacale dovrebbe assolutamente ringraziare l’oroscopo Maya, perché adesso ha tutti gli strumenti necessari per non fare passi falsi. Dunque, occhi aperti e lavoro sempre più preciso per far andare le cose nel verso giusto.

Approfondimento

