Facebook ha due potentissimi strumenti: la pagina e il gruppo. Questi permettono di interagire in modo efficace con tutti gli utenti appartenenti al social network. Ma se la pagina può e deve essere pubblica, un gruppo può essere anche segreto. Scopriamo come funziona un gruppo segreto, come individuarlo e come partecipare alla sua attività.

Facebook fa parte oramai delle nostre abitudini. Spesso molte persone quando devono trovare delle informazioni utilizzano il motore di ricerca del popolare social network. Le notizie e le informazioni si scambiano su questa piattaforma.

Da anni Facebook non sembra avere rivali anche se Tik Tok da qualche tempo ne sta minando la popolarità. Tik Tok è il nuovo social network che sta spopolando soprattutto tra i giovani. Questa applicazione è semplice e intuitiva e si concentra sui video di breve durata. Di recente un documento che doveva rimanere segreto, ha rivelato come l’algoritmo di Tik Tok sia in grado di leggere la mente degli utenti.

Su Facebook oltre a post e messaggi spopolano i gruppi segreti e misteriosi che si possono scoprire in 2 modi

Facebook è un social network a 360°. Oltre ai post di testo e video, offre un programma di messaggistica per comunicare con utenti, pagine e gruppi. La pagina è un utilissimo strumento di pubblicità e di business per liberi professionisti e imprese commerciali. Il gruppo è lo strumento ideale per aprire stanze di discussione per un pubblico specifico.

Ci sono 3 tipi di gruppi, aperti, chiusi e segreti. Quelli aperti sono pubblici e tutti possono vedere i contenuti e partecipare attivamente. I gruppi chiusi sono visibili a tutti, mostrano il nome, la descrizione, i membri. Tuttavia solo chi è iscritto può partecipare alla vita in questo tipo di gruppo, leggere e postare i contenuti.

Su Facebook oltre a post su gruppi aperti e chiusi, ci sono anche quelli dei gruppi segreti. Questi non appaiono sui motori di ricerca e non se ne conosce l’esistenza. Solamente i membri possono parteciparvi.

Come si può scoprire un gruppo segreto? Ci sono solamente due modi. Il primo modo è individuare un suo membro. Per esempio un utente Facebook può chiedere ad un suo contatto se sia iscritto ad un gruppo segreto. In questo caso si può chiedere di essere invitato. Il secondo modo è quello di scoprire gruppi segreti fuori da Facebook, su piattaforme che ne parlano. Una, per esempio, è Reddit, forum di news e intrattenimento.

Un consiglio per tutelare la privacy

Poiché Facebook è il social network più diffuso, è anche quello che gli hacker prendono maggiormente di mira. Un utente per difendere il suo account da intrusioni indesiderate dovrebbe avere una password a prova di bomba. Ci sono dei semplici trucchi che permettono la creazioni di password praticamente inaccessibili. Ricordiamo che un hacker che accede ad un profilo, se ne può impossessare e può carpire informazioni segrete dell’utente. Il malvivente potrebbe anche chattare con i suoi contatti, ignari dell’hackeraggio in atto. Quindi facciamo molta attenzione nella creazione di una password e se quella attuale è debole, meglio cambiarla.

