Questo segno zodiacale dal 7 marzo non avrà più Saturno contro: è il momento della svolta, finalmente!

Saturno, il pianeta del rigore, il 7 marzo lascerà il segno dell’Acquario per passare in quello dei Pesci. Buone notizie per qualcuno, pessime per altri. Chi si libererà dall’influenza del pianeta del rigore? Andiamo a scoprirlo.

Avere Saturno contro non se lo augura nessuno, eppure a turno i segni zodiacali incontrano l’opposizione del pianeta degli anelli. Che fatica, però! Difficoltà, inciampi, problemi assillanti, niente che fila per il verso giusto. Sarà per farci crescere, ma non ne possiamo più. Per fortuna le cose stanno per cambiare, almeno per qualcuno. Questo segno zodiacale dal 7 marzo tirerà un sospiro di sollievo perché non avrà più Saturno in opposizione.

Saturno entra nel segno dei Pesci

Saturno lascia il segno dell’Acquario ed entra in quello dei Pesci. Un incontro interessante e pieno di contraddizioni. Saturno è il pianeta delle regole e della rigidità mentre i Pesci rappresentano l’esatto contrario. Sono un segno fluido e spirituale che ama la libertà piuttosto che le regole, la creatività piuttosto che la praticità. Cosa dobbiamo aspettarci? Probabilmente un compromesso: Saturno perderà in parte la sua rigidità e i Pesci guadagneranno un po’ in concretezza. I due smusseranno gli angoli e cercheranno una forma di equilibrio. Ci faranno avvertire un maggiore bisogno di spiritualità e di regole e ci faranno desiderare un Mondo migliore.

Questo segno zodiacale dal 7 marzo tirerà un sospiro di sollievo

Per i nati sotto il segno del Leone è il momento della svolta. Dal 7 marzo non avranno più Saturno contro dopo due anni e mezzo di strada in salita. Che dire? Finalmente liberi da quel carico pesantissimo, potranno ruggire soddisfatti e scuotere la criniera. Marzo apre un periodo di successi soprattutto sul lavoro. Ci sono grandi cambiamenti in vista che possono generare un po’ di ansia e anche qualche rivalità con colleghi competitivi, ma niente paura. La fortuna è dalla loro parte. Ritroveranno la carica per scalare vette ambiziose senza paura di fallire. Anche gli altri se ne accorgeranno e riconosceranno la loro bravura e la loro efficienza. I Leone saranno più affascinanti che mai, come sanno esserlo le persone di successo. A loro le stelle consigliano di praticare una disciplina orientale, per controllare lo stress e ridurre gli stati d’ansia. Va benissimo lo yoga che rilassa e distende.

A chi strizza l’occhio Saturno?

Saturno lascia il Leone e strizza l’occhio ai nati sotto il segno della Vergine. Non c’è da stare allegri. La complicità del pianeta degli anelli non mette certo di buon umore, ma piuttosto genera ansia. Quante complicazioni porterà con sé? Tante. Forse conviene prendere tutto con filosofia e rimandare le decisioni importanti a momenti più favorevoli. Sul lavoro potrebbero presentarsi delle occasioni interessanti da cogliere al volo. Ma anche questo può essere causa di tensione nei rapporti con i colleghi, soprattutto quelli competitivi e invidiosi. Non resta che augurarsi momenti meno complicati. Forse un po’ di moto potrebbe favorire il relax e ritemprare lo spirito. Le stelle consigliano di vincere la proverbiale pigrizia.