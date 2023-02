Oroscopo e fortuna, alcuni segni zodiacali tengono alla larga la sfiga più di altri. Scopri se c’è anche il tuo!

Anche questa settimana vuoi sapere dall’oroscopo se sarai fortunato. È normale, un pizzico di fortuna non guasta mai e ti dà una marcia in più per affrontare la giornata. Ma ti sei mai chiesto se puoi dare una mano alla fortuna e portarla dalla tua parte?

Secondo diversi studi le persone più fortunate sanno, magari inconsapevolmente, come tenere alla larga la sfiga. Hai notato che nell’oroscopo, tra i segni fortunati, alcuni ci sono sempre? C’è una spiegazione: pare abbiano delle qualità che attraggono la dea bendata. La fortuna è cieca ma c’è chi riesce a farsi vedere.

Il potere dell’istinto

Ora ti starai chiedendo che cosa attrae magicamente la fortuna. Non ci crederai, ma l’istinto è una vera calamita per la buona sorte. Le decisioni prese a pelle a volte si rivelano migliori di quelle su cui si ragiona a lungo e finiscono per essere quelle giuste. Infatti le persone istintive seguono il loro intuito e difficilmente si sbagliano.

E chi è più istintivo dell’Ariete?Spetta a lui il primo posto in classifica. Preferisce prendere decisioni di pancia e difficilmente si ferma a riflettere. Alcune volte sbaglia, è vero, ma la maggior parte delle volte fa la cosa giusta. Fa bene a fidarsi del suo intuito! Se non sei un Ariete, non preoccuparti. Sono istintivi quanto basta anche lo Scorpione e il Sagittario.

La forza dell’ottimismo

Oroscopo e fortuna, alcuni segni sanno che essere ottimisti finisce per attrarre la buona sorte. Hanno una mente molto aperta e pensano che futuro non li deluderà. Finiscono in questo modo per essere più fortunati di altri. È il principio della profezia che si autoavvera, che gli psicologi conoscono molto bene. Fa scattare dei meccanismi mentali che finiscono per influenzare la realtà e fare in modo che le cose vadano esattamente come abbiamo sperato o temuto. L’oroscopo ci assicura che in questo campo il podio spetta al Sagittario. Nessuno è altrettanto positivo e coinvolgente. Il suo entusiasmo è contagioso. Seguono a ruota il Leone e la Bilancia. La fortuna è anche dalla loro.

Oroscopo e fortuna, alcuni segni sanno come cogliere le occasioni!

La fortuna ha in grande simpatia anche le persone estroverse. Solo loro sono in grado di cogliere le occasioni straordinarie che incontrano nella vita e di trasformarle in eventi fortunati. Sono intraprendenti e trascinatori e hanno il grande dono di guardare i fatti da diverse angolazioni. Secondo l’oroscopo sono così i segni di fuoco, l’Ariete, il Leone e il Sagittario. E i segni d’aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Riescono a mantenere un atteggiamento aperto nei confronti della vita in ogni situazione. Tutti ne sono affascinati, anche la fortuna.

La resilienza

La fortuna sarà cieca ma ama le persone tenaci. Sono quelle che odiano piangersi addosso e non cedono mai. Se hanno un problema, cercano la soluzione e non aspettano che arrivi dall’alto. Finiranno per costruire la propria fortuna.

Secondo l’oroscopo il segno più resiliente è sicuramente l’Acquario, una vera roccia, capace di affrontare le situazioni più difficili. Seguono a ruota il Sagittario e l’Ariete. Sempre loro! Secondo l’oroscopo sono dei duri che non mollano mai. Ci sei anche tu?