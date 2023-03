I regali più costosi di sempre fatti alla propria donna: potrebbe essere un’idea per l’8 marzo?

Una recente indagine ha stabilito che lo sguardo di una persona ci dice la verità, e quindi anche se gli è piaciuto o meno il regalo che gli abbiamo fatto. Attenzione, gli occhi diceva Platone sono lo specchio dell’anima! Fra pochi giorni è la festa della donna, e molti di noi, cercano di cavarsela con un fascio di mimose, chi con un pacco di cioccolatini, qualcun altro dirà che il suo vero regalo è l’amore che si prova! Ma “mi faccia il piacere” diceva Totò. Con le donne non si scherza! Ce la fanno pagare in un modo o nell’altro. E allora? Mettete mano alla tasca, e prendete nota! Questa potrebbe essere un’idea per l’8 marzo, ecco infatti i regali più costosi di sempre fatti alla propria donna.

Amore che nulla amato amor perdona

L’amore come diceva Francesca nella Divina Commedia, “non lascia scampo”, nemmeno l’ira delle donne imbafulite se non gli facciamo un bel regalo. A volte fanno finta che sono felici per il nostro regalo. Ma occhio agli occhi, e capirete se dentro di loro cova “l’ira funesta”, perchè il regalo o è troppo poco, o non gli piace!

In un film si raccontava che per mostrare il suo amore, Antonio avesse regalato a Cleopatra delle uova d’oro di straordinario valore. Chissà se questo fosse leggenda o realtà! Si avvicina l’8 marzo, e come ogni giorno dovremmo festeggiare la nostra donna. Cosa regalare? Si dice che la storia insegna, e anche in questo campo abbiamo da apprendere.

I regali più costosi di sempre fatti alla propria donna: ne riportiamo solo 5

Ci vollero 22 anni e 20.000 operai per costruire l’edificio di inestimabile valore Taj Mahal in India. Questo fu fatto costruire dal sovrano Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal. Duleep Singh ultimo maharaja dell’Impero Sikh regalò a fine ottocento alla monarchia del Regno Unito il diamante Koh-i-noor dal valore di oltre 150 milioni di dollari. Roman Abramovich, un magnate russo ha regalato alla sua fidanzata la scultura in bronzo “Walking Man I” del valore di circa 104 milioni di dollari. Il ricco imprenditore indiano Anil Ambani ha regalato a sua moglie Tina, uno yacht (Tian) del valore di 84 milioni di dollari. L’imprenditore indiano Mukesh Ambani, ha regalato alla moglie Nita Ambani un lussuoso jet A-319 del valore di 60 milioni di dollari.

Qualche curiosità: Mike Tyson regalò alla moglie Robin Givens una vasca da bagno in oro 24 carati. Mentre, David Beckham ha regalato alla moglie un vigneto dal valore di 10 milioni di dollari.

Ora 2 consigli: pensateci prima di presentarvi l’8 marzo solo con i fiori, e poi il suggerimento più importante. Quale? Non fate leggere questo articolo alla vostra donna!

