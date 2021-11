Alcuni libri riescono a coinvolgerci come non mai. Ci sono delle trame, dei personaggi e degli eventi, infatti, che hanno la capacità di travolgerci e di toccare le corde più profonde della nostra anima. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti in fatto di generi e autori, proprio come in ogni aspetto della vita. Ma ci sono alcuni libri che sono dei veri e propri capolavori e che non possono lasciare indifferenti. Proprio per questo motivo, bisogna conoscerne il più possibile, così da poter scegliere i più congeniali ai nostri gusti.

Questo romanzo appena uscito ci travolgerà con le sue illusioni e ci terrà letteralmente incollati alle pagine

Di libri, data la vasta gamma di opzioni, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato e analizzato 5 libri perfetti da leggere la sera, quando ormai la giornata volge al termine, prima di andare a dormire. Oppure, in un altro articolo, avevamo descritto 3 romanzi certamente meravigliosi, che potrebbero rapire tantissime persone. Continuiamo oggi con la nostra lista e descriviamo il giallo “Una sirena a settembre “ di Maurizio de Giovanni. Decidere di leggerlo sarà un’ottima scelta dato che questo romanzo appena uscito ci travolgerà con le sue illusioni e ci terrà letteralmente incollati alle pagine.

Una sirena a settembre, ecco di cosa tratta in breve il libro di Maurizio de Giovanni

Ci troviamo a Napoli e già da questo si spiega perfettamente il titolo. Infatti la sirena, a cui si riferisce de Giovanni, è la Partenope che, secondo la leggenda, avrebbe fondato il capoluogo campano. Entriamo nella storia vedendo una vecchietta che, derubata, cade a terra, finendo tragicamente in coma. E poi, scorgiamo un bambino che sta condividendo il proprio cibo con un cane. Il tutto attraverso gli occhi di Mina Settembre, la protagonista del giallo di de Giovanni, che cercherà di capire cosa stia realmente accadendo. Ad aiutarla il magistrato Claudio de Carolis e Mimmo Gammardella. Il primo, una sua vecchia storia d’amore, il secondo coinvolto sentimentalmente da lei.

Durante la storia, avremo l’opportunità di toccare con mano Napoli e di addentrarci tra i suoi vicoli mentre i tre personaggi finiscono su indizi ingannevoli e piste sbagliate. Potremo entrare in contatto con i protagonisti e con coloro che li circondano, avendo a che fare con delle personalità forti e descritte in modo magistrale. E inoltre la storia sarà talmente avvincente da farci divorare il libro tutto in un boccone.

