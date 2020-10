Lavorare in team: vantaggi e regole

Mentre all’estero il lavoro in team è molto praticato, gli italiani tendono ancora ad essere individualisti, non amano e spesso non sanno confrontarsi con gli altri. Talora le aziende stesse non incoraggiano questa modalità lavorativa.

Eppure lavorare in team è spesso il segreto del successo.

Lo smart working non ostacola il lavoro di gruppo anche se, lavorare in modalità agile, può comportare delle sfide e anche delle problematiche di cui si deve essere consapevoli.

Cos’è il team working

Il team working è un gruppo di lavoro composto da persone con specifiche e differenti professionalità che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo ben definito.

Vantaggi di lavorare in team

La risoluzione di un problema è più semplice se si confrontano più persone che apportano, contemporaneamente, soluzioni e idee diverse in relazione alla propria professionalità.

Il lavoro si distribuisce più equamente e nessuno deve assumersi un carico di lavoro eccezionale o superiore a quello degli altri.

Ogni componente del gruppo arricchisce le sue conoscenze e impara metodi di lavoro nuovi confrontando e scambiando con altri idee ed esperienze

Qualora il problema non venga risolto, la responsabilità non è di uno solo ma si distribuisce tra tutti i componenti del team con evidenti vantaggi psicologici.

Come si crea un gruppo di lavoro

È chiaro che non è sufficiente mettere insieme un certo numero di persone per creare un team affiatato e produttivo. All’interno del team deve essere presente un leader, che sceglierà i componenti del gruppo, li motiverà e, se necessario, collaborerà al raggiungimento dell’obiettivo.

Regole generali per creare un gruppo di lavoro

Non creare un gruppo troppo numeroso. Un numero eccessivo di partecipanti risulterebbe dispersivo e non permetterebbe a tutti di condividere e discutere le proprie idee e quelle degli altri.

Creare un ambiente coinvolgente, in cui tutti credano e abbiano fiducia negli altri. In questo modo si evita che affiorino individualismi: tutti lavoreranno per superare insieme problemi e difficoltà.

Rendere subito chiaro l’obiettivo chiarendo che è alla portata del gruppo. La consapevolezza di poter raggiungere l’obiettivo rafforzerà la motivazione.

Si devono stabilire da subito regole, disciplina e organizzazione e tutti devono ovviamente rispettarle.

Un team deve saper comunicare. A differenza del lavoro individuale, in un gruppo di lavoro è fondamentale che tutti i colleghi parlino tra loro. Ogni giornata dovrebbe prevedere un momento in cui si prende atto dei risultati raggiunti e dei problemi ancora da risolvere.

Organizzare il lavoro in modo che tutti sappiano su cosa lavorare autonomamente per poi condividere i propri risultati con quelli degli altri.

