Chi è appassionato di giardinaggio lo sa: afidi, dorifore e altri parassiti sono i nemici numero uno delle nostre piante. Potremmo ricorrere a degli insetticidi chimici, ma questi prodotti non fanno bene all’ambiente, a noi e ai nostri animali. Molto meglio utilizzare metodi naturali. Se stiamo cercando una soluzione più eco-friendly ma niente sembra funzionare, non disperiamo. Esiste un metodo per eliminare i parassiti in maniera molto efficace, e senza danneggiare le piante o la nostra salute. Vediamo come.

Questo prodotto di scarto funziona meglio di un insetticida contro afidi e parassiti

Esiste un prodotto di scarto che buttiamo sempre via ma che in realtà possiamo riutilizzare come grandissimo alleato contro i parassiti dell’orto. Di che cosa si tratta? Dei mozziconi di sigarette. Proprio così: questo prodotto di scarto funziona meglio di un insetticida contro afidi e parassiti. Dopotutto, la nicotina è esattamente questo: una difesa naturale prodotta dalla pianta del tabacco per difendersi dai parassiti, e noi possiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Vediamo come.

Utilizziamo i mozziconi di sigaretta

Raccogliamo alcuni mozziconi di sigaretta e mettiamoli a bagno in acqua per almeno un giorno. In questo modo, creeremo un disgustoso, maleodorante infuso di sigaretta. Un po’ schifoso, sì, ma utilissimo contro gli insetti. Una volta prodotto il nostro infuso, mettiamolo dentro un contenitore con spruzzino. Ora non dovremo fare altro che spruzzarla sulle foglie della pianta infestata da afidi e parassiti. La nicotina fungerà da ottimo antiparassitario naturale. Ricordiamoci però di non abusarne, perché la nicotina funziona non solo contro gli insetti dannosi, ma anche contro quelli amici.

Per ottenere risultati migliori, applichiamo nuovamente il nostro preparato dopo alcuni giorni, soprattutto in caso di pioggia. Le nostre piante saranno al sicuro da afidi e parassiti.

Ma se vogliamo usare qualcosa di assolutamente naturale e non dannoso, anzi benefico per l’ambiente, proviamo un’altra strategia. Questo è il miglior insetticida naturale per liberare l’orto dai parassiti senza muovere un dito, ed è completamente gratuito.