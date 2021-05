Chi ha un orto lo sa: la lotta contro i parassiti sembra non finire mai. Dobbiamo competere con bruchi, dorifore, afidi e mille altri animaletti per poter raccogliere e gustare i frutti del nostro duro lavoro, e spesso i parassiti sembrano prendere il sopravvento.

È per questo che molti alla fine decidono di utilizzare degli insetticidi, efficaci nell’eliminare il nemico ma che compromettono la salubrità di frutta e verdura.

Ma in realtà non dobbiamo rassegnarci all’uso di insetticidi artificiali nel nostro orto, e nemmeno a trascorrere ore a rimuovere i parassiti a mano. C’è un’altra soluzione, geniale, efficiente e naturalmente eco-friendly.

Questo è il miglior insetticida naturale per liberare il nostro orto dai parassiti senza muovere un dito, ed è completamente gratuito.

Facciamoci aiutare dagli insetti predatori

Ma di che insetticida miracoloso stiamo parlando? Semplicissimo: di quello creato dalla natura. In natura gli insetticidi più formidabili sono altri insetti, cioè i predatori che si nutrono dei parassiti. Primi fra tutti ci sono le vespe, al secondo posto le amatissime coccinelle. Saranno loro a fare il lavoro sporco per noi, senza bisogno di applicare pesticidi chimici e senza fatica. Questo è il miglior insetticida naturale per liberare il nostro orto dai parassiti senza muovere un dito, ed è completamente gratuito. Ma come persuadere questi killer di parassiti a trasferirsi nel nostro giardino?

Possiamo usare qualche semplice trucco.

Prepariamo una casetta ai nostri amici

Se vogliamo attirare le nostre amiche vespe nell’orto, non dovremo fare altro che fornirgli un bel rifugio dove mettere su casa. Le vespe nutrono le loro larve cacciando delle prede, quindi una famigliola di vespe nel nostro giardino è una buona notizia per noi. Mettiamogli a disposizione delle canne sottili all’interno delle quali potranno creare un nido. Se non abbiamo materiali naturali, anche un semplice mazzo di cannucce, con un’estremità tappata da un cartoncino o un pezzo di plastica, andrà bene per attirare le vespe.

