Nelle cucine italiane uno degli ingredienti più utilizzato è la cipolla. Serve per preparare moltissimi piatti e spesso si consuma anche a crudo in insalate ricche e fresche. Ha un gusto particolare, forte e pungente, esistono varietà che si caratterizzano per aspetto e gusto leggermente diverso. Quando è il momento di preparare una ricetta la prima cosa che si fa è sbucciare la cipolla e gettare via gli scarti. È un gesto automatico, ma buttare nel cestino le bucce è davvero un peccato e soprattutto uno spreco. Sono parti ugualmente ricche di sostanze nutritive, fibre, vitamine, flavonoidi, antiossidanti, tra cui la quercetina. Fanno molto bene all’intestino, aiutano a smaltire le tossine, depurano l’organismo. Per utilizzare in casa gli scarti delle cipolle, è meglio acquistare quelle biologiche e non trattate con pesticidi.

Mai buttare via le bucce di cipolla per usarle in questi sorprendenti modi, semplici ed economici.

In cucina

Possiamo usare le bucce in cucina per la preparazione e per condire di alcuni piatti. Mettere una buona quantità di bucce in forno a 90 gradi per un’ora circa su una teglia foderata. La temperatura e i tempi potrebbero variare in base alle dimensioni e alla freschezza della cipolla. Successivamente lasciare che il tutto si raffreddi e solo dopo cominciare a sbriciolare grossolanamente. Si potrà usare come polvere per condire insalate, sughi o salse, basterà conservarla in un contenitore ermetico di vetro, in un luogo asciutto. Se invece vogliamo realizzare una farina, da utilizzare direttamente negli impasti, la polvere andrà frullata finemente e poi conservata.

Per la bellezza dei capelli

Sembra incredibile ma la buccia è anche utilizzata per tingere i capelli e nelle maschere per la cura dei capelli. Per ottenere tonalità tendenti al rosso dorato si dovrà preparare un decotto con 50 gr di bucce e un bicchiere d’acqua. Se si desiderano nuance più scure si dovrà aggiungere più scarto. Una volta creata la poltiglia si potrà utilizzare come una vera tintura tra radici e punte, da lasciare in posa per 2 ore. È sempre consigliabile prima fare una prova su un ciuffo per evitare colorazioni non gradite.

Ecco perché non bisogna mai buttare via le bucce di cipolla per usarle in questi sorprendenti modi.