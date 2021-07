Seguire una sana dieta è forse una delle cose migliori che si possa fare. Una dieta sana significa mangiare verdure, frutta, carne e pasta. Questo perché al loro interno vi sono moltissime sostanze nutritive che sono fondamentali per il funzionamento del nostro organismo. Come ad esempio le vitamine, proteine, carboidrati, grassi buoni e via dicendo.

Questo gustoso frutto che pochi conoscono fa bene al cuore e favorisce la digestione

Ma frutta e verdura non danno solo i giusti valori nutrizionali, riescono a prevenire anche moltissime malattie. Inoltre aiutano quotidianamente il corretto funzionamento dei nostri organi. E uno di questi frutti è proprio la maracuja. Questo frutto di origine brasiliana è un vero toccasana per il nostro organismo. E questo gustoso frutto che pochi conoscono fa bene al cuore e favorisce la digestione.

La maracuja e i suoi benefici

La maracuja è un frutto estivo, più tipico del mese di luglio. Esistono due tipologie famose di questo frutto: quello viola e quello giallo. Entrambi con una polpa molto gustosa e profumata.

La maracuja è ricca di antiossidanti nello specifico di betacarotene e flavonoidi, questi hanno un potere antinfiammatorio. Inoltre mangiare maracuja ha un’azione preventiva sulle malattie cardiovascolari. Questo frutto contiene infatti molto potassio, che può ridurre il rischio di pressione alta ed eventuali danni al cuore.

Non solo si prende cura del cuore, ma la maracuja favorisce anche la digestione. Questo perché contiene la pectina, fibra alimentare che aiuta la digestione. È fenomenale anche in caso di diarrea poiché indurisce le feci. Inoltre ha anche un effetto drenante ed è fantastica in caso di gonfiore. Essendo però un frutto molto zuccheroso, chi soffre di diabete dovrebbe evitare di mangiarne troppo.

Ed ecco allora un ottimo frutto estivo brasiliano che non deve assolutamente mancare nella nostra dieta estiva.

