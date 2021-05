Le zanzariere di casa col passare del tempo possono accumulare molta sporcizia. La polvere e lo sporco in eccesso ostruiscono i fori della rete e impediscono il regolare ricambio d’aria nella stanza. Per cui una pulizia periodica e corretta è necessaria se vogliamo che le zanzariere continuino a svolgere il loro lavoro. Altrimenti saremo esposti all’attacco di pollini, polveri esterne e fastidiosi insetti che entrano in casa.

Vi sono diversi modi per rimettere a nuovo le nostre zanzariere, ma qui proporremo quello che per noi è il più efficace. È sano e non richiede l’uso di prodotti chimici. Basta un unico strumento per avere le zanzariere pulite e sanificate senza rovinarle e smontarle.

Pulizia perfetta con questo efficace elettrodomestico

Lo strumento perfetto per pulire in sicurezza le zanzariere è il pulitore a vapore. Se non lo abbiamo già in casa si trova facilmente online o nei negozi di elettrodomestici. Usarlo è molto semplice. Prima di tutto è bene chiudere la tapparella, per offrire un sostegno alla maglia della rete. Dopodiché si eroga per bene il vapore con il pulitore su tutta la superficie, dall’alto in basso. Infine si perfeziona la pulizia passando delicatamente un panno morbido sulla rete, per asciugare ed eliminare le tracce di sporco restanti.

Si consiglia di mantenere il beccuccio del pulitore a debita distanza dalla rete della zanzariera, per evitare di rovinarla. Soprattutto se la maglia è in plastica.

Il vapore è il sistema più efficace per pulire le zanzariere. È del tutto naturale e rimuove ogni traccia o residuo di polvere e sporco, restituendo l’igiene. Seguendo le indicazioni appena date potremo mantenere integre e splendenti le zanzariere di casa in modo semplice e veloce con un unico ma formidabile strumento.

