Tutti in questo periodo desiderano allontanarsi dalla calura della città per andare a fare un tuffo al mare. Pochi però considerano che esistono delle meravigliose città anche sui nostri monti.

Per questo oggi diamo un’indicazione molto utile ai vacanzieri che apprezzano il fascino della montagna. Infatti, questo paesello di montagna nei pressi della vetta più alta d’Italia è una meta turistica deliziosa anche per l’estate grazie al suo clima fresco e al suo stile modaiolo.

Montagna all’ultimo grido

Stiamo parlando di Courmayeur, destinazione amatissima dagli sciatori ma anche dai turisti. Questo Comune si trova in Valle d'Aosta, precisamente in provincia di Aosta.

Situato al confine con la Francia e con la Svizzera, da questo suggestivo paesino è possibile ammirare stagliarsi il maestoso Monte Bianco. Courmayeur è una località frequentata sia d’estate che d’inverno proprio per la sua bellezza fuori dal tempo e per gli innumerevoli svaghi che regala.

Cosa vedere a Courmayeur

Si dice che da Courmayeur si possa visitare l’ottava meraviglia del Mondo. Si tratta della Skyway del Monte Bianco che porta i turisti fino a quasi 3.500 metri di altitudine. Parte da Pontal d’Entreves e si ferma a Punta Helbronner.

Un altro posto imperdibile, poi, sono le terme di Pré Saint Didier. Da qui è possibile fare dei caldi bagni termali circondati dalla candida neve alpina. Solitamente si possono acquistare degli ingressi a seconda delle fasce orarie in cui si entra, ma in questo periodo è meglio contattare la struttura per eventuali variazioni.

