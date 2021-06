Da oggi tutte vorranno questa acconciatura all’ultimo grido per l’estate 2021 che fa sembrare più giovani e fresche

L’estate è ormai arrivata ed è tempo di cambiamenti. E si sa, quando si parla di cambiamenti, una donna inizia sempre dai capelli. Infatti, la nuova stagione porta con sé mode e tendenze inedite che potrebbero davvero lasciarci a bocca aperta. Una di queste riguarda un modo di sistemare la nostra chioma davvero fantastico, che ci ringiovanirà e ci farà sembrare super alla moda.

Infatti, da oggi tutti vorranno questa acconciatura all’ultimo grido per l’estate 2021 che fa sembrare più giovani e fresche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’acconciatura di tendenza per questa estate

Questa acconciatura è per chi ha dei bei capelli lunghi con cui poter giocare. Dunque, se abbiamo delle lunghezze ben definite, questo consiglio fa davvero per noi. Il modo che stiamo consigliando per sistemare la chioma ringiovanirà il nostro viso, donandogli una luce del tutto nuova. Ma l’aspetto ancora migliore è che è facilissima da realizzare e, soprattutto, ci metteremo pochissimi minuti. Dunque, vediamo come sistemare la nostra chioma per le serate d’estate.

La riga laterale esagerata, il nuovo trend dell’estate

L’acconciatura di cui stiamo parlando è proprio la riga laterale esagerata. Per realizzarla, per prima cosa, lisciamo bene i nostri capelli, se non li abbiamo già così di natura. Poi, separiamo i capelli in profondità da un lato, portandone la maggior parte sul lato che si adatta meglio al nostro viso. Per scoprire qual è, basterà fare delle piccole prove. Successivamente, arricciamo la metà inferiore, applicando uno spray volumizzante ed ecco fatto!

Perciò, da oggi tutti vorranno questa acconciatura all’ultimo grido per l’estate 2021 che fa sembrare più giovani e fresche. Questa stagione potremo sfoggiare una chioma davvero meravigliosa, sfruttando semplicemente questo semplice trucco. Basta conoscere le diverse acconciature per sperimentarle tutte e trovare quella perfetta per noi.

Approfondimento

Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente