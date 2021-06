La Spagna è una delle località europee preferite dagli italiani per trascorrere le vacanze. È infatti conosciuta per le sue città uniche come Madrid, Siviglia e Barcellona ma anche per i suoi luoghi di sfrenato divertimento. Fra questi il più famoso è sicuramente Ibiza. Però in questa Nazione ci sono anche delle perle tutte da scoprire.

Per questo oggi andiamo alla scoperta di un angolo della Costa Brava. Questa meravigliosa città amata da uno degli artisti più famosi del secolo scorso è poco conosciuta, ma vanta dei paesaggi mozzafiato e un mare cristallino.

Cadaquès, la città di Salvador Dalì

Questa meravigliosa città del Nord della Spagna è poco conosciuta, ma è una bellissima località balneare amata da uno degli artisti più famosi del secolo scorso. Stiamo parlando di Cadaquès definito dal pittore surrealista Salvador Dalì “il villaggio più bello del Mondo”. E infatti non gli si può dare torto.

Questa località ammantata di fascino è rimasta indietro nel passato e ha resistito fieramente ai rinnovamenti che sono stati attuati in tutta la zona circostante. Essendo un’area praticamente incontaminata si può godere del meraviglioso mare delle calette situate nei dintorni. Da vedere assolutamente sono Pere Fet e D’es Portal.

Cosa visitare

Un vero e proprio must da visitare è la casa dell’artista che abbiamo menzionato. Si trova giusto a un chilometro da Cadaquès, in una frazione chiamata Port Lligat. Per avere una vista molto romantica consigliamo una passeggiata serale nella spiaggia di questa cittadina, Port d’Alguer, da dove si possono ammirare le barchette dei pescatori.

Nei dintorni si staglia la chiesa di Santa Maria, un gioiellino di arte barocca. Non mancano però anche delle architetture molte particolari come ad esempio l’inusuale Casa Serinyena.

Questa meravigliosa città amata da uno degli artisti più famosi del secolo scorso è poco conosciuta, ma vanta dei paesaggi mozzafiato e un mare cristallino

Approfondimento

Questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico