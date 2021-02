La cappa è un elettrodomestico che si installa nelle cucine e serve ad aspirare e purificare l’aria. Quando si cucina si producono dei vapori e gli odori invadono l’ambiente: questo strumento, fortunatamente, è in grado di assorbirli. La cappa è dotata di un filtro che raccoglie il grasso di tutto ciò che cuciniamo e quindi va pulito regolarmente, sia per motivi estetici, sia perché essa possa svolgere al meglio il suo lavoro. Dunque, si consiglia di pulire la cappa almeno una volta al mese. Sebbene ci siano diversi modi per pulirla, oggi vogliamo spiegare come questo oggetto inaspettato permette di pulire facilmente il filtro della cappa: stiamo parlando della pastiglia per la lavastoviglie. Se finora l’abbiamo soltanto utilizzata all’interno della lavastoviglie per pulire e sgrassare piatti, bicchieri e pentole, è arrivato il momento di ricredersi. Infatti, quello che non tutti sanno è che lo stesso potere può essere sfruttato anche per il filtro della cappa. Vediamo insieme come.

Come pulire il filtro della cappa

Per pulire il filtro della cappa, iniziare mettendo il filtro all’interno di una bacinella. Nel frattempo, far bollire abbondante acqua calda in una pentola e, intanto, prendere una pastiglia per lavastoviglie e poggiarla sul filtro. Quando l’acqua sarà ben calda, versarla sul filtro e sulla pastiglia in maniera che si ammorbidisca. Lasciare riposare per circa 10 minuti e, prima di iniziare la procedura, è consigliabile di indossare un paio di guanti.

Dunque, iniziare a strofinare la pastiglia sul filtro: notiamo subito che, dove passiamo la pastiglia, il filtro si pulisce in maniera molto rapida. Nel caso si incontrino delle resistenze in prossimità della cornice e sugli angoli del filtro, è sufficiente strofinare un paio di volte in più per farlo tornare come nuovo. Abbiamo visto come questo oggetto inaspettato permette di pulire facilmente il filtro della cappa. È possibile dunque ripetere la procedura una volta al mese senza che essa si danneggi e in maniera che risulti sempre pulita e splendente.

