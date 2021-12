Molti pensano che le piante grasse, poiché vivono anche in paesi dal clima tropicale, non abbiano bisogno di essere innaffiate con costanza e non necessitino di particolari cure.

In realtà non è così, ma c’è di più da sapere! Infatti, molti non sanno che esistono dei metodi per innaffiare le piante grasse in vaso e in vetro e evitare che possano appassire.

In effetti, le piante grasse o succulente nel corso dei secoli si sono adattate ai climi più torridi tanto da sviluppare una forte resistenza alla mancanza d’acqua.

Per questo motivo non tollerano grosse quantità di acqua, ma bisogna conoscere i giusti metodi per innaffiarle e averle belle e rigogliose.

L’osservazione diretta

Il metodo migliore per capire quando innaffiare qualsiasi tipologia di piante grasse in vaso, sia in casa che in giardino, è l’osservazione diretta.

Quando notiamo che il terreno è secco allora è giunto il momento di innaffiarle, perché queste piante in genere temono l’umidità.

La quantità d’acqua

La quantità di acqua varia a secondo della stagione in cui ci troviamo.

Se le nostre piante succulente sono in casa, andranno innaffiate sia in estate che in inverno ogni 20 o 25 giorni.

È importante controllare che nei sottovasi non ci siano ristagni d’acqua, perché le radici potrebbero marcire e ciò comporterebbe la morte della pianta.

Per il loro benessere e se abbiamo lo spazio adeguato, è opportuno collocarle nei mesi estivi in terrazza o in giardino.

In estate le annaffiature saranno più diradate e dovranno avvenire ogni 10 giorni.

Il giusto metodo per innaffiarle

Le piante grasse vanno innaffiate in questo modo:

riempire con dell’acqua un contenitore o una bacinella e immergere completamente per qualche minuto la pianta. Attendere che l’acqua venga assorbita dal terreno e posizionare la pianta sul sottovaso.

Come innaffiare le piantine in vetro

Se possediamo delle piantine grasse in vetro, il metodo di annaffiatura cambia.

Versare tre i quattro cucchiaini di acqua ogni 25 o 30 giorni.