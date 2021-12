È ufficiale: il Natale è dietro l’angolo. Addobbi e decorazioni sono al loro posto ormai da settimane. Probabilmente, mancherà ancora solo qualche regalo da comprare. Nell’incertezza dell’ultimo minuto, ecco 10 regali di Natale ideali per migliori amici e parenti, pazzeschi, molto originali e sotto i 10 euro.

Chi attende ospiti per pranzo o cena, sarà invece alle prese con menù e spesa. In queste occasioni ci sono degli evergreen che vengono riproposti regolarmente. Ricordiamo, però, che i prodotti stagionali danno il meglio di sé nel loro periodo, sia in fatto di sapore che di proprietà benefiche e salutari. Ecco perché quest'oggi vorremmo consigliare un antipasto con un ortaggio tipico di questo periodo. Si tratta di una portata molto delicata, dalla gradevolissima consistenza morbida e diversa dal solito. Infatti, mica gamberi e salmone, questa delicata ricetta coi carciofi molto raffinata ed economica sarà la vera protagonista sulla tavola delle feste.

Stiamo per spiegare come realizzare dei raffinati flan di carciofi. Gli ingredienti sono pochi e richiedono poca spesa. In compenso, serviremo ai nostri ospiti un antipasto molto bello da vedere ed anche molto gustoso. Indossiamo quindi i grembiuli e dirigiamoci in cucina per metterci all’opera!

Ingredienti necessari per circa 6 porzioni medio piccole:

300 g di cuori di carciofo (per comodità vanno bene anche quelli surgelati che sono puliti e già pronti da cuocere);

100 ml di panna liquida;

2 uova;

2 cucchiai di olio;

brodo vegetale q.b.;

formaggio grattugiato (Parmigiano Reggiano o Grana Padano) q.b.;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

prezzemolo (o altre erbe aromatiche a piacere) q.b.

Procedimento

Iniziamo pulendo i carciofi e ricavando i morbidi cuori centrali; nel frattempo, in una padella antiaderente, far scaldare l’olio; a questo punto, aggiungere i carciofi tagliati a pezzetti e far cuocere per 5 minuti. Al bisogno, bagnare con il brodo; aggiustare di sale, coprire la pentola con il coperchio e continuare la cottura a fuoco basso finché i cuori di carciofo risulteranno belli morbidi; a fine cottura, spegnere il fuoco e trasferire il tutto nel mixer; aggiungere la panna e le uova; frullare e travasare la purea ottenuta in una ciotola; unire una spolverata di formaggio grattugiato e il prezzemolo tritato (o le altre erbe); mescolare per bene il composto; nel frattempo, prendere degli stampini monoporzione non troppo grandi (ideali sono quelli in alluminio che si utilizzano per la panna cotta e il crème caramel). Ungerli per bene (fondo e pareti) e spolverare con il pangrattato; distribuire il composto di carciofi nei vari stampini; sistemare gli stampini in una pirofila, versando sul fondo della stessa un dito di acqua; infornare in forno già caldo (180 °C) per circa 20/25 minuti; sfornare i flan e aspettare che si raffreddino un pochino; capovolgere direttamente sul piatto da portata e decorare con un ciuffetto di prezzemolo e qualche fettina sottilissima di cuore di carciofo crudo; servire tiepidi.

