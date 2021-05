C’era una volta il tulipano, fiore selvaggio, di una semplicità unica, ma in grado di portare allegria ogni volta che lo vedevamo. Queste meravigliose distese rosse, verdi e gialle, che un tempo accompagnavano anche i campi di grano. Oggi, nonostante la diminuzione della loro presenza dovuta a vari fattori, crescono ancora in molti prati delle nostre campagne. Questo meraviglioso ma semplice fiore selvatico sarà l’idea strabiliante per uno strepitoso mantello di colori nel nostro giardino. Eh, sì, perché possiamo tranquillamente coltivarlo anche a casa nostra. Vediamo come assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Ama il sole in maniera spassionata

Dopo il girasole, il papavero è probabilmente il fiore che maggiormente ama il sole. Se pensiamo di piantarlo, o, di trapiantarlo, ricordiamoci che l’ombra è la sua peggior nemica. Qui, infatti faticherà a fiorire, o assumerà colori sbiaditi e il fiore crescerà debole e ingobbito. Ricordiamoci anche che ama un terreno semplice, ma possibilmente con una parte sabbiosa. Se desideriamo una fioritura lunga e sana, che si protragga almeno fino all’autunno, impieghiamo possibilmente un fertilizzante liquido, ricco di potassio. Il papavero ama l’acqua, ma non eccessiva. Non per niente è una delle piante spontanee maggiormente autosufficienti. Se lo teniamo in vaso, attenzione che non ci sia acqua in eccesso nel sottovaso. Questo meraviglioso ma semplice fiore selvatico sarà l’idea strabiliante per uno strepitoso mantello di colori nel nostro giardino.

Una curiosità sul papavero

Pochi forse sanno la storia di questo semplice ma bellissimo fiore, è legata ancora una volta all’esperimento di un religioso. Come è infatti spesso accaduto nei secoli scorsi, una felice intuizione botanica di un reverendo, ha permesso la nascita di questo meraviglioso fiore. Grazie alla selezione degli antenati del tulipano, il reverendo Wilks ha creato e fatto poi proliferare con successo la varietà di tulipano Shirley. Che riempie di fascino le campagne inglesi e scozzesi.

Approfondimento

