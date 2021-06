Quando arriva l’estate la maggior parte delle persone sogna il mare. È risaputo che trascorrere un week end o, addirittura, le ferie estive in riva al mare è sicuramente un sogno.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che anche la montagna sa regalare emozioni indimenticabili.

Passeggiare tra i boschi, arrampicarsi sui sentieri per arrivare a rifugi o sulle cime godendo della frescura montana il tutto immersi in paesaggi mozzafiato.

La montagna, per chi la sa amare, è perfetta per trascorrere del tempo di qualità durante l’estate.

Durante l’ultimo anno molte persone, dopo anni di indecisione, hanno deciso di cimentarsi in camminate montane.

Precedentemente si era trattato di uno sport molto diffuso praticabile in montagna (consultare qui).

Oggi, invece, si porterà il Lettore alla scoperta di un posto meraviglioso incastonato tra le Alpi Cozie: la Conca del Pra.

Questo luogo meraviglioso lontano dalla massa è perfetto per una vacanza rilassante nella natura

La Conca del Pra, come dice il nome, è un ampio pianoro situato in Val Pellice, in provincia di Torino.

In molti ritengono che si tratti dell’itinerario escursionistico per eccellenza in Val Pellice.

Sono circa cinquecento i metri di dislivello che separano il luogo in cui si posa l’automobile, Villanova, dalla conca.

Si tratta di un itinerario della durata di circa un paio di ore che si snoda in buona parte attraverso un bosco di larici. Natura rigogliosa, il fiume Pellice e diverse cascate accompagneranno l’escursionista fino in cima.

Per questo motivo l’ombra e la frescura saranno assicurati anche nei mesi più caldi dell’anno.

La facilità di questo percorso, mai troppo ripido, lo rendono perfetto anche in presenza di bambini, per questo motivo è possibile raggiungere la conca anche in automobile.

Sarà sufficiente percorrere la larga strada sterrata che condurrà al parcheggio poco lontano dalla meta.

Se si decide di salire in macchina si consiglia di chiedere informazioni più precise riguardo a limiti, costi e orari per non incorrere in sanzioni.

Una volta giunti in cima si potrà ammirare la bellezza di questo luogo. Le alternative, poi, saranno molte.

Da un lato fare un picnic in questo posto sarà un’esperienza molto bella e particolare. In alternativa si potrà pranzare al rifugio o presso gli agriturismi ivi presenti.

Inoltre, tutta la zona attorno alla Conca del Pra è ricca di flora, come le stelle alpine, e fauna. Infatti, con un po’ di fortuna sarà possibile ammirare marmotte o stambecchi.

Ecco, quindi, perché questo luogo meraviglioso lontano dalla massa è perfetto per una vacanza rilassante nella natura.