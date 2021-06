I fiori tropicali attirano sempre la nostra attenzione. Con i loro colori particolari e le forme strane e affascinanti.

Coltivare queste piante nel proprio giardino o in appartamento aggiunge quel tocco di particolarità all’ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non solo, quindi, piante classiche come la rosa, l’ortensia, i gerani. Ma avere in giardino qualche fiore dall’aspetto particolare lo renderà unico.

Sono molte le piante dall’aspetto affascinate che possiamo scegliere. Come, ad esempio, questo bellissimo fiore descritto in questo articolo: “Tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato“.

Tutti vorranno in giardino questo particolarissimo fiore dai colori delicati e dalla forma che ricorda una lumaca

Parliamo di un fiore che attira l’attenzione per la delicatezza dei suoi fiori e dalla forma bizzarra. Una pianta che proviene dall’America Centrale e Meridionale.

Parliamo della vigna caracalla. Una pianta perenne che può raggiungere anche i 6 mesi di altezza.

La sua particolarità sono i fiori dalla forma molto strana. Sono avvitati su se stessi e ricordano una chiocciola o un cavatappi.

Le foglie sono di un bellissimo verde brillante a forma di cuore e fiori hanno un colore molto delicato che va dal bianco, al color lavanda, al giallo.

Come coltivare questa pianta particolare

La vigna caracalla, è una pianta dalla crescita esuberante, che ben si adatta ai pergolati o alle recinzioni. Fiorisce in estate e necessita di un terreno molto fertile e ben concimato.

Si tratta di una pianta che necessita di un’abbondante quantità di acqua. Tuttavia facciamo attenzione a non creare dei ristagni di acqua.

La vigna caracalla si riproduce tramite seme. Prima di essere piantato, lasciamo il seme per qualche giorno in ammollo in acqua tiepida. Passato questo tempo, sarà pronto per essere piantato

Una bellissima pianta da ammirare: ecco, infatti, perché tutti vorranno in giardino questo particolarissimo fiore dai colori delicati e dalla forma che ricorda una lumaca.