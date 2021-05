Per gli appassionati di pesca questo è l’articolo giusto. Pescare non solo rilassa corpo e mente ma è il mezzo di sostentamento ancora utilizzato in alcune zone italiane. C’è chi di professione fa proprio il pescatore per vendere alla gente il proprio pescato. Chi pesca per fornire i ristoranti e chi pesca per godere di ciò che si prende la sera insieme alla famiglia. Per chi ama pescare ma è alle prime armi, consigliamo la lettura di “Ecco dei semplici trucchetti per fare abboccare tutti i pesci all’amo e un segreto della pesca che in pochi conoscono”.

Il calamaro è un mollusco molto prelibato poiché si presta a tante squisite pietanze. Però richiede delle accortezze affinché la cattura sia proficua. In questo articolo scopriremo come, quando, dove pescare i calamari per godere della sua bontà a tavola.

Per pescare il calamaro il momento della giornata ideale è la notte o comunque dal tramonto in poi. Con il buio, infatti, i calamari risalgono verso la superficie in cerca di cibo. Durante il giorno invece è molto probabile che stiano in profondità sui fondali marini.

È più facile trovare i calamari in mare aperto e il metodo più utilizzato è lo scarroccio con la barca cercando i punti dove risiedono più pesci. La cosiddetta pesca a traina. Questi riusciamo a vederli con l’ecoscandaglio. Ma li possiamo trovare anche verso le scogliere soprattutto per accoppiarsi e depositare le uova, questo avviene solitamente in inverno.

Come peschiamo i calamari? Utilizzando pesci artificiali colorati appositi da posizionare sulla lenza, oppure delle piccole sarde. Si possono usare anche le lenze a mano e le canne contemporaneamente, dal momento in cui questo metodo viene chiamato “assetto di traina con più lenze”. La canna migliore da usare è quella almeno di 3 metri con gli starlight e un buon mulinello.

Ecco gli infallibili trucchetti per pescare facilmente i calamari e avere la tavola imbandita per squisite ricette da leccarsi i baffi. Alcune ricette per esaltare il sapore dei calamari sono: calamari fritti, calamari ripieni, pasta al sugo di calamari.