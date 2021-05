Il nostro Paese è disseminato di luoghi meravigliosi ed ancora incontaminati. A preservarne il paesaggio spesso è proprio il fatto che alcuni di essi sono ancora poco noti al turismo di massa. Tra questi numerosi luoghi ce n’è uno in particolare che vogliamo fare scoprire oggi. Infatti, è ancora poco conosciuto ma uno dei luoghi più suggestivi d’Italia è un vero e proprio angolo di paradiso.

Sa Stiddiosa

Si trova nella parte centrale della Sardegna lungo il corso del fiume Flumendosa. Il nome di questo piccolo gioiello della natura deriva da “is stiddius” e significa “gocciolante”. L’effetto delle gocce d’acqua che cadono crea una vera e propria cascata: questa scende da una sorgente carsica che la sovrasta. Infatti, le goccioline scendono lungo la parete rocciosa alta circa 300 metri per poi cadere in uno specchio d’acqua di colore verde smeraldo. Sulla sponda destra troviamo i margini del fiume Flumendosa. Quando arriviamo a Sa Stiddiosa possiamo goderci la vista mozzafiato e ritrovare la pace. Infatti, tutto ciò che sentiremo sarà il cinguettio degli uccelli ed il rumore dell’acqua che scorre. Insomma, si tratta di una vera e propria oasi.

Come raggiungerla

Questa cascata si trova a poco più di un chilometro dal centro abitato di Seulo. Nei pressi della Chiesa campestre di Santa Barbara si trova la segnaletica che ci suggerisce il bivio per raggiungere la cascata. A questo punto, dopo circa 4 chilometri arriveremo in un’area di sosta gratuita in cui è possibile parcheggiare le auto. Percorriamo a piedi il sentiero fino a ritrovarci davanti questo splendido luogo. Il percorso è un po’ faticoso e raccomandiamo di usare comode scarpe da trekking per raggiungere la meta. Una volta raggiunta la destinazione però potremo ammirare Sa Stiddiosa in tutta la sua incredibile bellezza.

È ancora poco conosciuto ma uno dei luoghi più suggestivi d’Italia è un vero e proprio angolo di paradiso. Sa Stiddiosa è il luogo giusto per coloro che vogliono riscoprire la pace in un posto ancora incontaminato e circondato dalla natura selvaggia.

