Il ritorno del periodo autunnale è perfetto per rispolverare, insieme alle coperte, anche nuove letture. Infatti, se durante l’estate leggere è un vero e proprio passatempo sotto l’ombrellone non bisognerà perdere l’abitudine durante il resto dell’anno. Tra le nuove uscite in libreria e i classici non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Tra i romanzi più belli ne troviamo alcuni ideali per chi ama viaggiare e la letteratura di viaggio. Oltre a questi, poi, da non dimenticare i grandi classici ma anche alcune interessanti nuove uscite. Dicono che leggere apra la mente, sicuramente aiuta ad interpretare e affrontare ciò che ci circonda con più consapevolezza. Tra i libri da leggere troviamo “Il condominio” di Ballard e “Le transizioni” di Statovci. Due romanzi diversi ma molto interessanti e brevi, da leggere in pochi giorni.

Ci cattureranno questi 2 libri brevi ma bellissimi da leggere ad ottobre

Il primo romanzo di cui si tratterà è “Il condominio” dello scrittore britannico Ballard. Si tratta di un romanzo di fantascienza pubblicato nel 1975. L’opera è ambientata in un condominio di lusso a Londra. Nonostante le comodità presenti all’interno dell’edificio, pur diverse a seconda del piano, una serie di black out farà regredire i condomini ad uno stato primitivo. Ad uno sguardo attento non sfuggirà, durante la lettura, che l’edificio è una fedele rappresentazione della suddivisione in classi sociali della società. Le antipatie e le rivalità si paleseranno ben presto, rovinando così la pacifica convivenza tra i condomini del grattacielo. Farà la sua apparizione anche l’odio di classe e la scalata sociale. L’epilogo sarà veramente inaspettato.

Le transizioni

Con la seconda lettura, invece, si cambia nettamente argomento. Uscito nel 2020 e scritto da Pajtim Statovci narra la difficile storia di Bujar. Tra i temi principali e ricorrenti del romanzo troviamo la difficoltà di essere straniero ma anche dell’essere diverso dagli altri. Il legame con il proprio paese natale, il difficile rapporto con il corpo ma anche l’amicizia sono argomenti ben trattati che rapiranno il lettore. Uno dei temi che ricorre più frequentemente nella narrazione è quello del cambiamento. Nessuno è tenuto a rimanere sempre quello è stato, è lecito cambiare e anche evolversi. Non è necessario sedimentare nel proprio essere in eterno, si cambia e ci si ricompone per migliorarsi. Un continuo ciclo di cambiamenti che investono l’essere umano durante la sua esistenza. Ecco perché ci cattureranno questi 2 libri brevi ma davvero interessati da leggere ad ottobre ma non solo.

Lettura consigliata

