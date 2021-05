Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre attenti nel segnalare ai nostri Lettori luoghi splendidi. Ma ancora poco noti al grande pubblico. In questo articolo per esempio abbiamo parlato di una spiaggia davvero incredibile sita sulla costa meno turistica della Sardegna.

Oggi vogliamo passare dal mare alla collina per svelare una città ancora poco turistica. Ma di una bellezza davvero incredibile.

Vogliamo spiegare perchè questo borgo medievale detto la “piccola Siena” è uno dei più belli d’Italia ma ancora in pochi lo conoscono.

La capitale delle Valli del Monviso

La località di cui vogliamo parlare oggi si trova al fondo delle Valli del Monviso. Stiamo parlando di Saluzzo, antica capitale dell’omonimo Marchesato. Terra dalla storia ricca e prestigiosa.

Saluzzo ora è una tranquilla cittadina in provincia di Cuneo che vive di agricoltura, industria e turismo. Conosciuta come “piccola Siena” per la sua tipica architettura, la città ha un centro storico tra i meglio conservati d’Italia, sito nella parte alta della città, da cui si ha una vista mozzafiato del Monviso.

Qui è possibile visitare alcune chiese gotiche che ospitano notevoli affreschi, un antico castello noto come “la Castiglia” e una residenza antica che prende il nome di Casa Cavassa.

Oltre alle bellezze architettoniche e artistiche Saluzzo ha una cultura gastronomica davvero notevole. Tra vini e carni pregiate.

Oltre a ciò le montagne circostanti offrono paesaggi mozzafiato in cui è possibile praticare gli sport più vari.

Per tutti questi motivi la città di Saluzzo è il posto ideale per un week end romantico tra arte, cibo genuino e passeggiate in mezzo alla natura. Un posto adatto a grandi e piccini.

Scopriamola prima che sia troppo tardi e che i turisti la prendano d’assalto, ora è il momento giusto per farlo!